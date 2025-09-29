Calendario definido para Cali y Santa Fe en Copa Libertadores Femenina 2026; viene el debut

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe alistan su actuación en la Copa Libertadores Femenina 2026 luego de haber clasificado a la competición como campeón y subcampeón de la liga colombiana, respectivamente.

Al cuadro albirrojo de Bogotá, actual subcampeón del torneo continental, le correspondió el grupo A junto a Corinthians de Brasil (campeón defensor), Independiente del Valle de Ecuador y Always Ready de Bolivia.

Entre tanto, a la escuadra verde del Valle del Cauca estará en cuadrangular D con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

Para ir a segunda ronda, la de cuartos de final, los conjuntos colombianos deberán quedar en los 2 primeros lugares de sus grupos, ya que en este certamen no hay premio para los mejores terceros.

Publicidad

El evento se disputará en 2 escenarios aledaños a Buenos Aires, capital argentina: el Florencio Sola, de la localidad de Banfield, y el Nuevo Francisco Urbano, del sector de Morón.



Partidos de Cali y Santa Fe en Copa Libertadores Femenina 2026

Curiosamente, el equipo ‘cardenal’ tendrá todas sus presentaciones de primera fase a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, mientras que las apariciones de las ‘azucareras’ siempre serán a las 2:00 p. m.

Santa Fe se medirá, en su orden con Always Ready, Independiente del Valle y Corinthians el 2, 5 y 8 de octubres, respectivamente. A su vez, Cali hará lo propio frente a Libertad, Nacional y Universidad de Chile los días 3, 6 y 9 del mismo mes.

Publicidad

Acá, el calendario de Independiente Santa Fe:

⦁ Grupo A

- Corinthians (BRA)

- Independiente del Valle (ECU)

- Always Ready (BOL)

- Independiente Santa Fe (COL)

⦁ Fecha1: jueves 2 de octubre

2:00 p. m. - Corinthinas vs. Ind. Del Valle (Banfield)

6:00 p. m. - Always Ready vs. Santa Fe (Banfield)

⦁ Fecha 2: domingo 5 de octubre

2:00 p. m. - Corinthians vs. Always Ready (Morón)

6:00 p. m. - Ind. Del Valle vs. Santa Fe (Morón)

⦁ Fecha 3: miércoles 8 de octubre

6:00 p. m. - Santa Fe vs. Corinthians (Banfield)

6:00 p. m. - Ind. Del Valle vs. Always Ready (Morón)

Calendario del Deportivo Cali:

⦁ Grupo D

- Deportivo Cali (COL)

- Libertad (PAR)

- Nacional (URU)

- Universidad de Chile (CHI)

⦁ Fecha 1: viernes 3 de octubre

2:00 p. m. - Cali vs. Libertad (Morón)

6:00 p. m. - Nacional vs. U. de Chile (Morón)

⦁ Fecha 2: lunes 6 de octubre

2:00 p. m. - Cali vs. Nacional (Banfield)

6:00 p. m. - Libertad vs. U. de Chile (Banfield)

⦁ Fecha 3: jueves 9 de octubre

2:00 p. m. - Cali vs. U. de Chile (Banfield)

2:00 p. m. - Libertad vs. Nacional (Morón)