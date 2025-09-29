Calendario definido para Cali y Santa Fe en Copa Libertadores Femenina 2026; viene el debut

Publicidad
Deportivo Cali e Independiente Santa Fe alistan su actuación en la Copa Libertadores Femenina 2026 luego de haber clasificado a la competición como campeón y subcampeón de la liga colombiana, respectivamente.
Al cuadro albirrojo de Bogotá, actual subcampeón del torneo continental, le correspondió el grupo A junto a Corinthians de Brasil (campeón defensor), Independiente del Valle de Ecuador y Always Ready de Bolivia.
Entre tanto, a la escuadra verde del Valle del Cauca estará en cuadrangular D con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.
Para ir a segunda ronda, la de cuartos de final, los conjuntos colombianos deberán quedar en los 2 primeros lugares de sus grupos, ya que en este certamen no hay premio para los mejores terceros.
El evento se disputará en 2 escenarios aledaños a Buenos Aires, capital argentina: el Florencio Sola, de la localidad de Banfield, y el Nuevo Francisco Urbano, del sector de Morón.
Curiosamente, el equipo ‘cardenal’ tendrá todas sus presentaciones de primera fase a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, mientras que las apariciones de las ‘azucareras’ siempre serán a las 2:00 p. m.
Santa Fe se medirá, en su orden con Always Ready, Independiente del Valle y Corinthians el 2, 5 y 8 de octubres, respectivamente. A su vez, Cali hará lo propio frente a Libertad, Nacional y Universidad de Chile los días 3, 6 y 9 del mismo mes.
Acá, el calendario de Independiente Santa Fe:
⦁ Grupo A
- Corinthians (BRA)
- Independiente del Valle (ECU)
- Always Ready (BOL)
- Independiente Santa Fe (COL)
⦁ Fecha1: jueves 2 de octubre
2:00 p. m. - Corinthinas vs. Ind. Del Valle (Banfield)
6:00 p. m. - Always Ready vs. Santa Fe (Banfield)
⦁ Fecha 2: domingo 5 de octubre
2:00 p. m. - Corinthians vs. Always Ready (Morón)
6:00 p. m. - Ind. Del Valle vs. Santa Fe (Morón)
⦁ Fecha 3: miércoles 8 de octubre
6:00 p. m. - Santa Fe vs. Corinthians (Banfield)
6:00 p. m. - Ind. Del Valle vs. Always Ready (Morón)
Calendario del Deportivo Cali:
⦁ Grupo D
- Deportivo Cali (COL)
- Libertad (PAR)
- Nacional (URU)
- Universidad de Chile (CHI)
⦁ Fecha 1: viernes 3 de octubre
2:00 p. m. - Cali vs. Libertad (Morón)
6:00 p. m. - Nacional vs. U. de Chile (Morón)
⦁ Fecha 2: lunes 6 de octubre
2:00 p. m. - Cali vs. Nacional (Banfield)
6:00 p. m. - Libertad vs. U. de Chile (Banfield)
⦁ Fecha 3: jueves 9 de octubre
2:00 p. m. - Cali vs. U. de Chile (Banfield)
2:00 p. m. - Libertad vs. Nacional (Morón)