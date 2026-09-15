Sentimental mensaje de Luis Díaz a James Rodríguez; "un sueño jugar contigo en Selección Colombia"

Este martes, después del retiro oficial de James Rodríguez de toda competencia con la Selección Colombia comenzaron a llegar las reacciones de sus más cercanos amigos en el equipo que dirige Néstor Lorenzo. Precisamente fue Luis Díaz uno de los primeros en aparecer con un significativo mensaje para el actual futbolista del Atlético Nacional.

"Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección", indicó el estelar jugador de Bayern Múnich inicialmente.

'Luchito' no se quedó ahí, sino que siguió con sus significativas palabras. Así agregó que "nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: "lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo". Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre".

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Desde que compartieron en el seleccionado colombiano, tanto en entrenamientos, concentraciones y en cada movimiento, a Díaz Marulanda y a James se les observó cercanos. Ese camino que le marcó el cucuteño y las charlas que tuvieron siempre quedaron reflejadas en el cierre del mensaje. "Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración. Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene", complementó el atacante nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira.



¿Qué le respondió James Rodríguez a Luis Díaz?

"Luchito, gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero Luchito, la selección queda en buenas manos", escribió James a los pocos instantes de leer las líneas del nuevo líder del seleccionado colombiano, de cara a la Copa América 2028 y las Eliminatorias el Mundial de 2030.

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