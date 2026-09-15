¿Quién debería llevar el 10 en la Selección Colombia, tras el retiro de James Rodríguez?

Este martes 15 de septiembre de 2026, James Rodríguez hizo el anuncio que mucho se temía de cara a lo que será el futuro de la Selección Colombia. Y es que, por medio de un video que se viralizó en redes sociales, el cucuteño confirmó su retiro oficial del combinado ‘tricolor’.

Tras varios años, goles, asistencias, récords y muchos intentos por traer la gloria futbolística a nuestro país; James ha decidido dar un paso al costado, siguiéndole los pasos a Juan Fernando Quintero, quien también había tomado la misma determinación después de haber quedado eliminado con el combinado ‘tricolor’ en la reciente Copa del Mundo.

Evidentemente, esta noticia ha generado gran repercusión en las últimas horas, tanto en el medio local como en el internacional, quedando especialmente la incógnita de lo que será el futuro del dorsal 10 en la Selección Colombia, tras un gigante legado que deja el cucuteño en el combinado de nuestro país.

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Sin embargo, a horas de su salida de la ‘tricolor’, ya empieza a ‘sonar' con fuerza el nombre de destacado futbolista, para que empiece a llevar dicho número en la espalda, marcando una nueva etapa en la amarilla, que ya ha tenido a grandes referentes como el mismo James Rodríguez y Carlos ‘Pibe’ Valderrama, entre otros.



¿Quién debería llevar el ‘10’ que deja James Rodríguez en la Selección Colombia?

Por posición, experiencia, recorrido, convocatorias, rodaje en el combinado ‘tricolor’ y buen presente en el fútbol internacional; el hombre que más ‘suena’ para llevar la 10 es Jhon Arias.

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Actualmente en el Palmeiras de Brasil; el ‘cafetero’ es una de las grandes figuras del ‘verdao’ y también parte fundamental en la columna vertebral de Néstor Lorenzo, que en repetidas ocasiones lo ha llamado tanto para Eliminatorias, Copa América y el mismo Mundial 2026.

Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia. Foto: AFP

"Antes, se le daba la tarea a un solo jugador, con el 10 atrás; pero para el fútbol de ahora, la creación pasa por varios jugadores, desde el volante central que se encarga de armar los equipos, como sacar a Messi a una banda. Ahora, el fútbol nos reta no solamente de estar en la cabeza de un solo jugador, sino que algunos otros lo asuman. De golpe en Colombia, Jhon Arias puede ser el que juegue por el centro, después de ahí para adelante un Lucho Díaz, un Carlos Gómez; también otros dieces naturales como Jordan Barrera o el chico Rengifo de Nacional. Ellos con un poco más de dinámica", fueron las palabras de Alexis García en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

No obstante, más allá del concepto del ‘profe’; las estadísticas respaldan a Arias para ser uno de los principales candidatos. El futbolista colombiano, que en la ‘tricolor’ juega normalmente pegado a la banda, también podría ir más al centro, aportando desde lo defensivo, pero también siendo ese pilar fundamental en el centro de ataque ‘cafetero’.

Jhon bien sabe jugar por dentro en materia ofensiva, siendo influyente en campo rival con pases filtrado, visión en ataque, buena media distancia y hasta definición en ese último cuarto de cancha.

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¿Cuáles son los otros candidatos a llevar el dorsal 10?

Dentro de los nombres que se barajan para poder llevar el emblemático 10, destaca el de Jorge Carrascal; un futbolista que ya conoce la interna de la ‘tricolor’, sabe lo que es representar a nuestro país en eventos importantes y cumple esa función de James, de manera más natural por su posición.

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Esto, al igual que Yaser Asprilla, una de las jóvenes promesas de nuestro fútbol, que actualmente goza de buen presente en el rentado español y, además, ya sabe lo que es portar el dorsal 10 de la Selección Colombia, en divisiones inferiores a la mayor.

Sin embargo, respecto a la nueva camada que tiene perfil para brillar en esa posición, que deja James Rodríguez tras su retiro; aparece Juan Manuel Rengifo, Jordan Barrera y Samuel Martínez.

