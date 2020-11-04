Síguenos en:
Sevilla sigue con paso firme en Champions League: remontó y terminó ganando 3-2 a Krasnodar

El equipo andaluz empezó perdiendo 0-2 pero se impuso en los últimos minutos gracias a un doblete de Youssef En-Nesyri.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2020
SEVILLA-KRASNODAR
Sevilla le ganó 2-0 a Krasnodar gracias a un doblete de Youssef En-Nesyri.
CRISTINA QUICLER/AFP

