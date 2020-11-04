Sevilla sigue con paso firme en Champions League: remontó y terminó ganando 3-2 a Krasnodar

El marroquí Youssef En-Nesyri salió en la segunda parte para lograr dos goles que le dieron al Sevilla una épica victoria (3-2) afrente al Krasnodar ruso, que se puso pronto con un sorprendente 0-2 y que jugó todo el segundo periodo en superioridad numérica por la expulsión de Jesús Navas, pero la fe de la formación española nunca cayó, lo que se tradujo en tres nuevos puntos y dar un paso importante en la busca de los octavos de final de la Champions League.

El equipo andaluz se encontró en la primera parte con todo tipo de adversidades ante un rival que había hecho muy poco para ponerse a los viente minutos con 0-2, aunque las ganas y la insistencia dieron sus frutos, primero en la primera parte con el 1-2 del croata Iván Rakitic y después con la aparición de En-Nesyri.

Refrescó el equipo Julen Lopetegui después de que los precedentes en LaLiga fueran de tres derrotas consecutivas y que ello se pudiera achacar a lo apretado y exigente del calendario.



Se quedaron en el banquillo habituales titulares como el meta marroquí Yassine Bono, el lateral argentino Marcos Acuña, el centrocampista brasileño Fernando Reges o el propio En-Nesyri, pero el once montado mantenía pesos pesados como la pareja de centrales formada por el francés Jules Koundé y el brasileño Diego Carlos, Jesús Navas o el argentino Lucas Ocampos.

El Krasnodar también llegó deprimido al Sánchez Pizjuán por el mal inicio de esta temporada y además se presentó con bajas importantes por lesiones y también por la covid, pero no pudo tener un mejor arranque, pues después de un intento muy bueno de Ocampos al que respondió también muy bien el meta Matvei Safónov, todo cambió a su favor.

A los nueve minutos el árbitro alemán Felix Brych reconsideró, alertado por el VAR, un penalti que señaló por falta del joven Shapí Suleymanov a Joan Jordán y después el propio Jordán desperdició otra clara para poner el 1-0. Tras ello, en el primer acercamiento de los de Murad Musáev a la portería del este miércoles titular Tomas Vaclík, Koundé hizo falta al borde del área y el libre directo lo lanzó perfectamente Suleymanov sin que el meta checo pudiera impedir el tanto.

El 0-1 llegó a los diecisiete minutos y sin tiempo para que la formación hispalense asimilara el golpe tuvo que encajar otro, pues el árbitro, otra vez avisado por el VAR, señaló penalti de Koundé a Marcus Berg y el propio delantero sueco lo transformó. Habían pasado poco más de viente minutos y el Sevilla se puso con un sorpresivo 0-2, lo que hizo mover fichas a Lopetegui al ver a un equipo noqueado y al un rival crecido en su moral, bien situado en la defensa y con mucho físico en el centro del campo.

El técnico guipuzcoano hizo ingresar al campo a Óscar Rodríguez y el argentino Marcos Acuña por Koundé y Sergio Escudero, respectivamente, y ello despertó al conjunto local, que vio como antes del descanso Rakitic acortó la desventaja con un buen cabezazo a centro de Jordán.

Pero no parecía que fuera la noche del conjunto local, ya que en la prolongación de la primera parte, y con un equipo volcado a por el empate, una contra del Krasnodar se paró en falta de Jesús Navas sobre el sueco Kristoffer Olsson y ello motivó la expulsión del capitán sevillista.

Un 1-2 al descanso y un Sevilla con un futbolista menos para el intento de remontada en la segunda mitad, en la Lopetegui arriesgó con una defensa tres hombres y un equipo que se fue al ataque ante un Krasnodar bien parapetado pero sin renunciar a aprovechar los huecos que dejaba su rival.

En esa dinámica la formación española tuvo ocasiones para el nuevo empate, como en un remate de Rakitic rebasada la hora de juego que se encontró con el balón repelido por el larguero, pero fue En-Nesyri, tras un fallo del brasileño Kaio Pantaleao, el que lo logró.

El propio En-Nesyri, muy poco después, en el minuto 72, se convirtió en el protagonista y puso también el 3-2, lo que le dio un cambio radical al partido cuando entraba en el último cuarto de hora, porque el equipo ruso, ahora sí, se fue descaradamente al ataque para aprovechar su superioridad numérica.

Lopetegui hizo entonces debutar como sevillista al central neerlandés Karim Rekik, en el lugar de un delantero, su compatriota Luuk de Jong, para reforzar esa defensa hasta entonces desguarnecida y ante el ataque a la desesperada del Krasnodar, que no pudo con el derroche de los locales.