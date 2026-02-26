Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego preparatorio

La Selección Colombia Sub-17 tendrá este viernes 27 de febrero un nuevo reto en su calendario internacional, pensando en lo que será el Sudamericano de la categoría a disputarse en el mes de abril. Los dirigidos por Freddy Hurtado volverán a rivalizar contra Brasil, en un duelo de fogueo que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla.

La 'tricolor' tuvo el pasado martes el 'primer round' frente a la 'canarinha' en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol, en la capital del Atlántico, mostrando un fútbol vertical y liderado en el frente de ataque por Adrián Mosquera, quien marcó desde el punto blanco del penalti en la primera parte, pero que en la etapa complementaria erró por esa misma vía una oportunidad única para que el combinado de nuestro país descontara en el tablero. Finalmente, la partida quedó 3-1 para los brasileños.

Ahora, en este segundo enfrentamiento la Selección Colombia Sub-17 espera mejorar esas falencias en la definición, y a su vez, tener un rendimiento alto en la parte posterior para evitar que Brasil les complique con sus estrellas en la ofensiva.

Acción de juego entre Colombia Sub-17 y Brasil en partido de preparación. Pantallazo del compromiso

Selección Colombia Sub-17 vs. Brasil: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de preparación

Así las cosas, este compromiso de carácter preparatorio entre colombianos y brasileños se llevará a cabo, este viernes 27 de febrero, en la 'Arenosa'. Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol HD2, por la plataforma de Caracol Sports-DITU y vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com.



La previa de este duelo de fogueo será a las 4:50 de la tarde, rodando el balón diez minutos más tarde, a las 5:00 p.m. Por supuesto que la transmisión contará con el mejor talento de Caracol. En la narración estará José 'Pepe' Garzón, en los comentarios y análisis Ricardo Orrego, mientras que Marina Granziera liderará el tema de estadísticas y datos del compromiso.