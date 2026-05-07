Flamengo y su contundente pedido a la Conmebol tras líos en el Atanasio; atentos en el DIM

Pasan las horas y siguen las repercusiones que dejó la cancelación del partido entre Independiente Medellín y Flamengo, de Brasil, en la Copa Libertadores debido a hechos de violencia que protagonizaron un número significativo de seguidores del equipo de la capital antioqueaña y que han generado un gran escándalo en territorio sudamericano.

Del duelo entre colombianos y brasileños solamente se pudieron realizar unos pocos instantes, cuando desde algunas tribunas del estadio Atanasio Girardot bajaron estruendos y humo por la detonación de pólvora. Así, los protagonistas de bando y bando tuvieron que regresar a los camerinos, mientras que en las afueras del escenario deportivo se vivieron momentos de tensión y angustia, con el desalojo de las gradas y la intervención policial.

Hay que resaltara que este tipo de altercados suelen significar sanciones disciplinarias y económicas para el equipo local. José Boto, director deportivo de Flamengo, pidió a la Conmebol que le conceda los tres puntos del partido, como lo estipulan las normas ante estas situaciones.

"La responsabilidad no es nuestra, el equipo que jugaba en casa no ha podido garantizar la seguridad", dijo el responsable en un video. Así se pidió que al 'Fla' le sean otorgados los tres puntos en disputa.



"Esperamos ganar los tres puntos. El propio presidente (de Independiente Medellín), quien quería jugar a puerta cerrada, reconoció que no había seguridad ni dentro ni fuera del estadio", agregó Boto en declaraciones reproducidas por medios brasileños.

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En la cancha había varias figuras como los internacionales brasileños Danilo y Alex Sandro, candidatos a disputar el Mundial de 2026 que inicia en junio bajo el mando del seleccionador Carlo Ancelotti. Flamengo publicó en X una fotografía de algunos de sus jugadores en los vestuarios.

Medellín vs Flamengo, en Copa Libertadores - Foto: AFP

"Nuestros monstruos están bien", escribió el club de Rio de Janeiro junto a la fotografía en la que se ven sonrientes a Jorginho, Éverton Cebolinha, y otros.

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La policía había hecho presencia cerca del sitio destinado para la barra. Luego de la orden de evacuación, la transmisión del canal ESPN aseguró que sonaban "estruendos" fuera del estadio. Flamengo podía asegurar su cupo a octavos de la competencia si ganaba este duelo.