Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Se filtró la cifra millonaria que pagaría Real Madrid por Yan Diomandé; buscan fichaje estrella

Se filtró la cifra millonaria que pagaría Real Madrid por Yan Diomandé; buscan fichaje estrella

En Leipzig estarían atentos a la alta oferta que haría el Real Madrid por su joya de apenas 19 años, Yan Diomandé, quien sería la contratación estelar de Florentino Pérez para la temporada.

Por: AFP
Actualizado: 28 de jul, 2026
Comparta en:
Yan Diomandé Leipzig
Yan Diomandé, figura del Leipzig - Foto:
AFP

El Real Madrid está negociando con el RB Leipzig el traspaso del joven atacante marfileño Yan Diomandé (19 años), revelación de la Bundesliga la pasada temporada, sin que se haya alcanzado un acuerdo por ahora, indicó el martes a la AFP una fuente cercana al club alemán.

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Hay pronunciamiento oficial sobre Luis Díaz por supuesta marcha de Bayern Múnich; acá lo que dijeron

Las conversaciones entre el Leipzig y el Real Madrid están en proceso, confirmó la fuente, que desmintió que se haya alcanzado ya un acuerdo entre ambos clubes.

Yan Diomandé llegó al Leipzig hace un año, procedente del club español Leganés, con un contrato de cinco años hasta 2030. Completó una primera temporada con 12 goles y 8 asistencias, convirtiéndose en un peligro constante desde el extremo, tanto por izquierda como por derecha.

Se ha convertido en uno de los jugadores más deseados por los grandes clubes europeos luego de su rendimiento con el RB Leipzig en la temporada 2025-2026 y con Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica.

Yan Diomande
Yan Diomande; jugador del Mundial 2026
Fotografía de: AFP

Publicidad

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP a finales de junio que el Paris SG negociaba también con el Leipzig el fichaje de Diomandé, pero según varios medios el club parisino puso fin a las negociaciones debido al monto pedido y a las exigencias salariales.

El tabloide alemán Bild informó que el Real Madrid podría llegar a pagar 120 millones de euros (136 millones de dólares) para hacerse con los servicios de Diomandé, lo que convertiría la operación en una de las más caras de la historia del club blanco.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad