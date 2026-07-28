Se filtró la cifra millonaria que pagaría Real Madrid por Yan Diomandé; buscan fichaje estrella

El Real Madrid está negociando con el RB Leipzig el traspaso del joven atacante marfileño Yan Diomandé (19 años), revelación de la Bundesliga la pasada temporada, sin que se haya alcanzado un acuerdo por ahora, indicó el martes a la AFP una fuente cercana al club alemán.

Las conversaciones entre el Leipzig y el Real Madrid están en proceso, confirmó la fuente, que desmintió que se haya alcanzado ya un acuerdo entre ambos clubes.

Yan Diomandé llegó al Leipzig hace un año, procedente del club español Leganés, con un contrato de cinco años hasta 2030. Completó una primera temporada con 12 goles y 8 asistencias, convirtiéndose en un peligro constante desde el extremo, tanto por izquierda como por derecha.

Se ha convertido en uno de los jugadores más deseados por los grandes clubes europeos luego de su rendimiento con el RB Leipzig en la temporada 2025-2026 y con Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica.



Yan Diomande; jugador del Mundial 2026 Fotografía de: AFP

Publicidad

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP a finales de junio que el Paris SG negociaba también con el Leipzig el fichaje de Diomandé, pero según varios medios el club parisino puso fin a las negociaciones debido al monto pedido y a las exigencias salariales.

El tabloide alemán Bild informó que el Real Madrid podría llegar a pagar 120 millones de euros (136 millones de dólares) para hacerse con los servicios de Diomandé, lo que convertiría la operación en una de las más caras de la historia del club blanco.