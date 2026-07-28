Un grande de Europa también se fijó en Dávinson Sánchez; pero su salario los asustó

Dávinson Sánchez fue uno de los hombres de Selección Colombia que mejor Mundial 2026 tuvo, mostrándose seguro e imparable en defensa, algo que hizo que varios equipos en Europa pusieron su mirada en él como un hombre de experiencia para buscar reforzarse en la temporada que se avecina en el Viejo Continente.

A pesar de eso, el zaguero central es uno de los más importantes en el Galatasaray (Turquía) y su salida del club de Estambul no es fácil, ni siquiera para otro grande que se fijó en él pero que al ver los números que tenía que poner sobre la mesa, decidió no acelerar en una posible contratación.

Benfica tuvo en la mira a Dávinson Sánchez

El diario 'Récord' de Portugal tituló este martes que el colombiano "es muy apreciado en el Benfica, pero su precio es elevado", dejando claro que están confiando en el talento de los jugadores de nuestro país, ya que actualmente ya tienen a Richard Ríos y Jhon Durán.



Eso sí, lastimosamente 'se bajaron del barco' detallando que "el experimentado defensa central del Galatasaray tiene un salario inasequible", aunque no dieron la cifra exacta del sueldo que tiene el nacido en Caloto.

Dávinson Sánchez, defensa central de la Selección Colombia y Galatasaray, tiene varias ofertas AFP

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"Dávinson Sánchez, el central del Galatasaray, es muy apreciado por el Benfica. Sin embargo, su fichaje es costoso, por no hablar de su elevado salario. Tras haber disputado 84 partidos con la selección colombiana, el jugador de 30 años formó parte del plantel que participó en el reciente Mundial", destacaron en el citado medio portugués.

De hecho, hasta dieron algunos detalles del que nombraron como "el compatriota de Richard Ríos y Jhon Durán", dejando saber que "lleva tres años en el Galatasaray, tras haber jugado en el Tottenham. En 2017, se convirtió en el fichaje más caro de los Spurs, que pagaron 44 millones de euros por él procedente del Ajax. Con muchos años de experiencia en Europa, habría encajado bien en el Benfica, pero su elevado precio frenó cualquier intento posterior".