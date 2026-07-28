Hay pronunciamiento oficial sobre Luis Díaz por supuesta marcha de Bayern Múnich; acá lo que dijeron

Luis Díaz ha sido vinculado en las últimas horas con una posible transferencia millonaria del Bayern Múnich al Al Hilal, de Arabia Saudita, y a pesar de los rumores que lo sitúan en el cuadro de Riad, ya hubo un pronunciamiento oficial de un alto mando del club alemán dejando claro el futuro del atacante colombiano.

El encargado de tomar la voz y responder a las dudas sobre una posible venta del jugador nacido en Barrancas, La Guajira, fue el CEO de la institución bávara, Jan Christian Dreesen, quien fue contundente y corto en su respuesta: "No hay verdad en los rumores que lo vinculan con una salida".

De igual manera, periodistas que cubren el día a día del Bayern Múnich dieron información más detallada sobre el nombre de Luis Díaz y el Al Hilal, club que desde hace un buen tiempo lo ha seguido, en medio de las grandes temporadas de 'Lucho' en Europa.

El comunicador de 'Sky Sports', Florian Plettenberg, complementó lo afirmado por Dreesen, asegurando que "Al Hilal tiene a Luis Díaz en su lista corta y ha recopilado información sobre un posible traspaso. Al Hilal también intentó ficharlo el verano pasado".



🚨🆕 Al Hilal have Luis Díaz on their shortlist and have gathered information about a potential move. Al Hilal also tried to sign him last summer and offered him a salary of up to €22.5 million net per year.



However: Díaz wants to stay at FC Bayern and has already made that… pic.twitter.com/kjgUKnJRs9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 28, 2026

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De hecho, dio a conocer la cifra de salario que le ofrecieron al atacante colombiano, que fue de "hasta 22,5 millones de euros netos al año", y sabiendo que el actual sueldo del guajiro es de 14 millones de euros, una mejora considerable en su contrato, aunque todo apunta a que la postura del jugador de nuestro país sería mantenerse en la élite del fútbol, en especial siendo una pieza clave del cuadro de Baviera.

Por el momento, en las próximas horas Luis Díaz se sumará a la pretemporada del Bayern Múnich y se pondrá a las órdenes del técnico belga Vincent Kompany, luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, y con el objetivo de mejorar los números de la campaña pasada, en la que fue titular indiscutible, figura, ganó los tres títulos locales en Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions League.

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En los recientes días 'Lucho' ha estado en nuestro país disfrutando de sus vacaciones, entre familiares y amigos, luego de una agotadora temporada entre el club y la selección.