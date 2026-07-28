Zidane no tiene presión en selección de Francia; "Lo que haga se parecerá a lo del Real Madrid"

El nuevo seleccionador de fútbol de Francia, Zinedine Zidane, aseguró este martes que su trabajo al frente de los 'bleus' estará inspirado en su paso por el Real Madrid y por el fútbol español.

"Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (...) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica", dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

"En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador", afirmó.

Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador, aseguró que ser seleccionador era su único objetivo, por lo que rechazó ofertas de clubes, y que sentarse en el banquillo de los 'bleus' es "algo que siempre" quiso.



Un coach au 𝗽𝗮𝗹𝗺𝗮𝗿𝗲̀𝘀 𝗫𝗫𝗟 arrive à la tête des Bleus 🏆💙 pic.twitter.com/yBuFi6poHB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

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"En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado", añadió.

Zizou rinció homenaje a su antecesor, Didier Deschamps, pero marcó distancias con su juego: "Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando".

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El nuevo seleccionador, que siguió el pasado Mundial in situ, reconoció que la derrota contra España en las semifinales del Mundial fue "difícil", peroañadió que no va a influir en sus planes.

"Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien como evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre", dijo.