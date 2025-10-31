Secreto de camerino en Liverpool y la reacción del DT Slot ante un revés; "furia pura"

Arne Slot se encuentra inmerso en la prueba de fuego más exigente de su mandato en Liverpool. Tras un inicio de temporada que ha visto a los 'reds' caer en una alarmante racha de resultados, seis derrotas en sus últimos siete partidos en todas las competiciones, incluida la reciente eliminación de la Copa de la Liga, el neerlandés está bajo intensa presión.

Lo que distingue a Slot en esta tormenta es su método de gestión, una perspectiva que se distancia del efusivo carisma de su predecesor, Jürgen Klopp, y que ya ha sido revelada por su delantero, Mohamed Salah. El egipcio ofreció una visión clave de la respuesta de Slot a las adversidades, recordando un partido de la temporada anterior donde, pese a ganar 3-1 al Southampton, el equipo se fue al descanso perdiendo 1-0 tras un primer tiempo flojo.

Según Salah, la reacción de Slot en el vestuario no fue de alivio. "Estaba frustrado. Su cabeza iba a por nosotros", admitió Salah, señalando que el entrenador expresó su enfado por la lentitud y la actitud descuidada del equipo. Slot confirmó posteriormente que había reprendido a sus jugadores por tener los niveles de energía "demasiado bajos" e incluso reaccionó con una triple sustitución en el descanso, un movimiento que, en ese momento, provocó una respuesta positiva y la remontada.

Este recuerdo muestra que, a pesar de la imagen pública tranquila, Slot posee una actitud de exigencia directa y capacidad para confrontar el bajo rendimiento, rasgos que ahora necesita desesperadamente para revitalizar a la plantilla actual.

Jugadores del Liverpool, en un partido de Premier League Foto: AFP

Tras la reciente debacle ante el Crystal Palace en la copa, Slot se mantuvo firme, rechazando las excusas, aunque señaló algunas dificultades que ha tenido en lo que va de la temporada, "no ha sido útil que todos los partidos que perdimos solo fueran dos días entre los partidos que tuvimos que jugar fuera de casa. Si jugamos con jugadores, como intenté con Alexander Isak, jugadores que se perdieron la pretemporada, corremos el riesgo de otra lesión y por el momento solo tenemos 15-16 jugadores senior disponibles."

Slot ahora deberá replicar el impacto de sus acciones pasadas, transformando la frustración interna en una chispa que detenga la caída libre de su equipo. Con Liverpool descendiendo en la tabla y enfrentando encuentros cruciales contra Aston Villa, Real Madrid y Manchester City, el temple y la capacidad de Slot para agitar a sus estrellas se ha convertido en el foco central de la atención en Anfield. La crisis es innegable, pero la respuesta del técnico se tendrá que ver desde este sábado cuando se enfrenten a los' villanos' por la décima jornada de la Premier League.