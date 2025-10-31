Escándalo en el equipo de Primoz Roglic: contundente decisión y sanción de la UCI

El español Oier Lazkano quedó suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por "anomalías no explicadas en su pasaporte biológico de deportista en 2022, 2023 y 2024", anunció la instancia este jueves.

El pasaporte biológico es un "dosier electrónico individual" en el que son "consignados los resultados de todos los controles antidopaje", precisó la UCI, que anunció que "no habrá más comentarios" sobre este asunto mientras el procedimiento siga en curso.

El corredor de 25 años, que se había unido este año al equipo Red Bull Bora-Hansgrohe después de estar en las filas del Movistar de 2022 a 2024, no compite desde la clásica París-Roubaix del pasado 13 de abril, donde fue 117º (último).

Tras conocerse la noticia, el Red Bull Bora-Hansgrohe anunció en un comunicado transmitido a la AFP la salida del corredor de sus filas.

Oier Lazkano, ciclista español, quien era compañero de Primoz Roglic en el Red Bull Bora Hansgrohe Getty Images

Publicidad

"Oier Lazkano no formará más parte de nuestro equipo por la decisión de la UCI de suspenderle provisionalmente", señaló.

"Las anomalías referentes a las temporadas de 2022 a 2024 son de un periodo anterior a su llegada a nuestro equipo", apuntó.

Publicidad

En su palmarés, Lazkano tiene el título de campeón de España en ruta en 2023 y una victoria de etapa en el Tour de Valonia de 2022.