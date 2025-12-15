Síguenos en:
Gol Caracol  / Chapecoense sorprende con camiseta de Atlético Nacional: solo le cambiaron el escudo

Tras su regreso a la primera división del fútbol brasileño, Chapecoense reveló su nuevo uniforme para 2026, el cual refuerza su hermandad con Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
Chapecoense vs. Nacional.
