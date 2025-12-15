Chapecoense sorprende con camiseta de Atlético Nacional: solo le cambiaron el escudo

Chapecoense presentó oficialmente este lunes la camiseta de local que utilizará en la temporada 2026, una prenda que rápidamente captó la atención del entorno futbolero sudamericano por su fuerte carga simbólica y por su evidente semejanza con el tradicional uniforme de Atlético Nacional. El nuevo diseño, desarrollado junto a la marca Kappa, va más allá de lo estético y fue concebido como un mensaje de memoria, gratitud e identidad, según explicó el propio club brasileño en su comunicado oficial.

El uniforme rinde un homenaje explícito a Atlético Nacional, institución que en 2016 tuvo gestos de solidaridad considerados históricos tras el accidente aéreo que afectó a Chapecoense, episodio que marcó de manera profunda al fútbol mundial. Desde el club de Santa Catarina se subrayó que aquel respaldo fue determinante en el proceso de reconstrucción deportiva e institucional, por lo que el recuerdo permanece como una parte inseparable de su historia. En ese sentido, el diseño de la camiseta mantiene los colores verde y blanco, incorporando un estilo visual que remite de forma directa al conjunto antioqueño, con la principal diferencia del escudo.

La camiseta de la temporada 2026 también se distingue por la inclusión de tres sellos conmemorativos. En el dobladillo se añadió un emblema exclusivo que simboliza el respeto y el recuerdo permanente. En la parte posterior, cerca del cuello, aparece la inscripción “Forever Remembered”, un mensaje dedicado a las víctimas del accidente de 2016, justo en el año en el que se cumple el décimo aniversario de la tragedia. En el interior del cuello, la frase “We are more than 11” refuerza la idea de unidad colectiva y el vínculo entre el club, su afición y su historia.

El lanzamiento tuvo como figura principal al exdefensor Neto, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo, quien fue el encargado de lucir la camiseta en la sesión fotográfica oficial. Su presencia reforzó el sentido conmemorativo del uniforme, que el club define como un símbolo de respeto, memoria y agradecimiento que trasciende generaciones.



Como novedad adicional, la camiseta de local vuelve a incorporar rayas verticales verdes y blancas, un diseño que no se utilizaba en el uniforme principal desde la década de 1970. Con esta propuesta, Chapecoense busca unir pasado y presente en una prenda que, más allá de lo deportivo, representa los valores que continúan guiando al club.