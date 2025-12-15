"A Nacional solo le faltó el gol en el juego de ida contra Medellín; hay que ser efectivos"

Edwin Cardona, figura de Atlético Nacional, atendió a los medios este martes y ofreció declaraciones sobre el crucial partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2025 que su equipo disputará este miércoles ante Independiente Medellín. Con la rivalidad clásica que caracteriza al enfrentamiento entre verdes y rojos, el mediocampista se mostró confiado, prudente y con la ambición de llevarse el título.

“La final se juega, pero se gana, y cuando es un rival de patio uno siempre quiere ganar estos partidos. Más aún si es una final. Ojalá sea un gran espectáculo para que lo vea la gente”, aseguró Cardona, consciente de la magnitud del duelo y del impacto que tiene para los hinchas de ambos equipos.

El volante no escatimó en palabras al referirse también a uno de los jóvenes talentos del plantel: Juan Manuel Rengifo. “Que disfrute, que la pase bien, porque uno con esta camiseta tiene que disfrutar. Lo más lindo es ganar títulos cuando la gente te reconoce. Es un chico que, al igual que yo, salió de las divisiones menores, con ese sueño de poder debutar, y hoy lo está haciendo. Es bonito porque uno se vuelve como un padre para ellos. Me exige más para todo lo que se viene”, indicó Cardona, subrayando el valor de los jugadores formados en la casa.

Sobre su rol dentro del equipo, el mediocampista fue enfático: “No importa si juego o no, siempre voy a estar a disposición del equipo. Disfruto de cada momento, así esté en el banco de suplentes”. Sus palabras reflejan liderazgo y compromiso con el colectivo, más allá de la titularidad.



Edwin Cardona durante un partido con Atlético Nacional

Cardona también repasó lo que fue su primer partido en la competición: “En mi primer partido jugamos muy bien. Estuve muy, muy cerca de abrir el marcador y en este segundo encuentro tenemos la opción de repetir lo que hicimos”. Para él, el reto es claro: ser eficaces y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Acerca del juego pasado, el volante destacó la necesidad de concretar: “En el partido pasado solo nos faltó el gol, nada más, aunque no se definía nada porque falta este encuentro. Ahora tenemos que ser inteligentes, marcar las opciones que tengamos y, por supuesto, mantener el cero”.

Finalmente, Cardona se refirió con humildad a su proceso personal tras errores anteriores en torneos internacionales: “Pasé dos meses complicados. Somos seres humanos y me tocó fallar a mí, pero lo volví a intentar y así será siempre. Fui señalado por mis errores en la cancha y me hago cargo de eso, porque es fútbol. Ahora Dios me dio la oportunidad de volver a jugar una final con el equipo que amo”.

Y cerró con una reflexión para ambas aficiones: “Ver el estadio así, rojo y verde, es algo especial para ambos, porque se siente el apoyo. Quiero aplaudir a las dos hinchadas por lo que han logrado. Con tanto clásico que se ha jugado este semestre, han sido muy respetuosas. Ojalá, cuando salga el campeón, también se viva en paz y que sigan con esa cultura, que en general se ve muy bonita”.