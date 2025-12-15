Miguel Ángel Borja, echado al agua por hombre de confianza sobre acercamiento a Boca Juniors

El nombre de Miguel Ángel Borja no deja de hacer ruido en el sur del continente americano después de haber sido desvinculado de River Plate, club en el que no le renovaron contrato luego de 4 temporadas y 62 goles.

El popular ‘Colibrí’, de 32 años de edad, se convirtió en el centro de la polémica luego de declarar que tendría “puertas abiertas” frente a un posible llamado para ir a Boca Juniors, máximo adversario de River.

En Argentina, cambiar de camiseta hacia el clásico rival es visto como una traición, motivo por el que el ‘cafetero’ ha recibido duros señalamientos desde el bando de la banda cruzada, pese a que el entrenador Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo lo tenía prácticamente borrado.

Entre tanto, el círculo de Boca ha recibido con beneplácito la posibilidad de ver al colombiano con la camiseta ‘azul y oro’ a tal punto que hasta Rafael Di Zeo, el mandamás de la barra brava del conjunto ‘xeneize’, dijo en los medios de su país que quería el fichaje.



Bajo esa luz, se filtraron versiones de prensa que hablaban de presuntos diálogos entre las partes para cerrar la posible contratación, algo que finalmente se confirmó gracias a palabras de uno de los hombres de confianza del propio Borja.



Delatan acercamientos de Miguel Ángel Borja con Boca Juniors

La fuente que ventiló la situación fue el también colombiano Juan Pablo Pachón, representante del futbolista y quien dejó abierta la posibilidad de la vinculación en entrevista con el diario deportivo Olé.

“Desde el entorno del jugador reconocieron contactos”, apuntó el periódico antes de presentar las declaraciones del agente, que justificó la postura asegurando que "Miguel prioriza estar en una liga competitiva porque su objetivo es jugar el Mundial".

En ese sentido, Pachón complementó: “La verdad, hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas 2 décadas. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo".

Y aunque Pachón reconoció que el 'Colibrí’ también tiene posibilidades de ir a México, dio luz verde a Boca Juniors: “Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible".