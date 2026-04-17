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Gol Caracol  / Selección clasificada al Mundial 2026 despidió a su técnico; "así es el fútbol y ya está"

Selección clasificada al Mundial 2026 despidió a su técnico; "así es el fútbol y ya está"

Después de haber protagonizado una de las mayores hazañas en Qatar 2022, se esperaba que diera de qué hablar en el Mundial 2026, pero le notificaron su salida.

Por: AFP
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
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AFP

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