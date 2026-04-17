Selección clasificada al Mundial 2026 despidió a su técnico; "así es el fútbol y ya está"

El francés, Hervé Renard, le reveló a AFP que fue destituido de su cargo como entrenador de la Selección de Arabia Saudita, cuando quedan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026.

Renard, de 57 años, regresó para una segunda etapa como seleccionador de Arabia Saudita a finales de 2024. Y es que, después de haber dirigido al equipo en el último Mundial de Catar 2022, donde logró una histórica victoria sobre la futura campeona, Argentina, en la fase de grupos, tomó las riendas de la selección francesa femenina.

"Así es el fútbol y ya está. Arabia Saudita se ha clasificado para el Mundial en siete ocasiones, dos de ellas conmigo", declaró Renard a la AFP por teléfono. "Y solo hay un seleccionador que les ha llevado tantas veces a la fase de clasificación como al Mundial; ese soy yo, en 2022. Al menos quedará ese orgullo", sentenció.

Renard, dos veces ganador de la Copa Africana de Naciones con Zambia y Costa de Marfil, dirigió a Arabia Saudita de 2019 a 2023 antes de ser sustituido por Roberto Mancini.



🚨🇸🇦🇫🇷 Coup de tonnerre pour Hervé Renard ! Le sélectionneur français vient d'être licencié par la fédération saoudite, alors que le Mondial débute dans moins de 60 jours. Le coach vient d'apprendre la nouvelle il y a quelques instants. (@RMCsport) pic.twitter.com/K9OMuRW9Ih — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) April 17, 2026

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Ejerció como seleccionador de la selección femenina de Francia y alcanzó los cuartos de final tanto del Mundial Femenino de 2023 como de los Juegos Olímpicos de 2024.

Posteriormente, Arabia Saudita volvió a fichar a Renard para suceder a Mancini, ya que el italiano dejó el cargo, tras una etapa decepcionante de 14 meses.

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Según se informa, el exinternacional griego, Georgios Donis es el candidato para sustituir a Renard.

Una fuente cercana a las negociaciones declaró a la AFP que se están llevando a cabo conversaciones entre la federación y el club saudí, Al Khaleej, donde Donis lleva al frente desde 2024.

Arabia Saudita se enfrentará a España, Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial 2026.