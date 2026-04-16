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Gol Caracol  / Hugo Ekitike, descartado para el Mundial 2026 con Francia; revelaron detalles de la grave lesión

Hugo Ekitike, descartado para el Mundial 2026 con Francia; revelaron detalles de la grave lesión

Este jueves, Liverpool, equipo donde juega Hugo Ekitike, entregó novedades de la grave lesión del delantero francés, misma que lo dejó por fuera del Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Hugo Ekitike se lesionó en juego de Liverpool contra PSG en la Champions League.
Hugo Ekitike se lesionó en juego de Liverpool contra PSG en la Champions League.
Getty Imágenes

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