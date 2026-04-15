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Gol Caracol  / Gianni Infantino acabó con la polémica; "Irán vendrá ,sin duda, al Mundial 2026"

Gianni Infantino acabó con la polémica; "Irán vendrá ,sin duda, al Mundial 2026"

Este miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aclaró de una vez por todas si la Selección de Irán acudirá a la cita orbital pese al conflicto en el Oriente Medio.

Por: AFP
Actualizado: 15 de abr, 2026
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La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Getty

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