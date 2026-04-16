Confirmado el último partido de Selección Colombia antes del Mundial 2026; Jordania será el rival

La Selección Colombia ya tiene asegurado su último partido preparatorio antes de que comience su participación en el Mundial 2026. Este jueves 16 de abril la propia FCF dio a conocer que Jordania será el rival a pocos días del debut contra Uzbekistán.

A través de las redes sociales la FCF dio detalles del compromiso confirmado de la 'tricolor' que será la última prueba de fuego frente a un combinado internacional, y que se disputará en Estados Unidos, ya con los convocados confirmados por Néstor Lorenzo para el certamen orbital de la FIFA.



Colombia vs Jordania, último partido antes del Mundial 2026

"La Selección Colombia Masculina de Mayores se medirá ante Jordania en el marco de la serie “Countdown to ’26”, un ciclo de preparación que reúne a cuatro selecciones: Suiza, Australia, Colombia y Jordania. La primera ronda de partidos se disputará el 6 de junio entre Suiza y Australia, mientras que la segunda se jugará el 7 de junio con el encuentro entre Colombia y Jordania", explicó la FCF en un comunicado.

De hecho, dieron a conocer los horarios de dichos encuentros. "el partido entre Suiza y Australia está programado para las 12:00 p.m. (PT) del sábado 6 de junio, seguido por el compromiso entre Colombia y Jordania a las 4:00 p.m. (PT) del domingo 7 de junio".

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, estará en el Mundial 2026 AFP

Además, informaron que el partido se disputará "en el Snapdragon Stadium, en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, donde iniciará su concentración de cara a su participación en el Mundial FIFA 2026", y de hecho, puntualizaron en que "de acuerdo a la organización, las entradas para ambos partidos internacionales de preparación “Countdown to ’26” están disponibles desde hoy", por lo que los hinchas de la 'tricolor' podrán empezar a palpitar la presencia del equipo en territorio norteamericano.



Acá más detalles de la preparación de Colombia para el Mundial 2026

En el comunicado de la FCF explicaron que "de esta manera, el duelo ante Jordania será el último encuentro de preparación del seleccionado nacional antes de trasladarse a su campamento base oficial en Guadalajara, México. Cabe recordar que Colombia, ubicada en el puesto 13 del ranking mundial de la FIFA, disputará sus dos primeros partidos de este verano en México, mientras que Jordania jugará los suyos en Santa Clara".



Frente a este compromiso contra el cuadro asiático, "el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, manifestó que “con este partido y de acuerdo con el criterio de nuestro cuerpo técnico se cierra el ciclo de partidos preparatorios al inicio de la Copa del Mundo el 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán".