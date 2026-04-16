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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Confirmado el último partido de Selección Colombia antes del Mundial 2026; Jordania será el rival

Confirmado el último partido de Selección Colombia antes del Mundial 2026; Jordania será el rival

Este jueves la Selección Colombia hizo el anuncio oficial de lo que será su último partido preparatorio antes del inicio del Mundial 2026. Será ya estando en Estados Unidos, a pocos días del debut.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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