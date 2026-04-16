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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Falcao García: “La Selección Colombia debe estar unida, fuerte; es algo clave en el Mundial 2026”

Falcao García: “La Selección Colombia debe estar unida, fuerte; es algo clave en el Mundial 2026”

El delantero de Millonarios, Falcao García, habló en exclusiva con Gol Caracol y Blu Radio sobre el presente de la Selección Colombia y el reto que se le avecina en la Copa del Mundo en Norteamérica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Radamel Falcao García, delantero, en un partido preparatorio de la Selección Colombia
Radamel Falcao García, delantero, en un partido preparatorio de la Selección Colombia
AFP

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