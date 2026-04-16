Falcao García: “La Selección Colombia debe estar unida, fuerte; es algo clave en el Mundial 2026”

Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia (36), habló en exclusiva con Gol Caracol en un evento publicitario en Bogotá, y allí entre los temas que tocó estuvo el presente de la 'tricolor', de la que siempre será una voz autorizada por su importancia durante tantos años.

Por eso, el 'Tigre' decidió dar su punto de vista sobre el momento en el que llega el cuadro dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo, que sufrió dos duras derrotas a manos de Croacia y Francia, en la más reciente fecha FIFA.



Falcao García y el presente de Selección Colombia

De entrada, el delantero de Millonarios comenzó destacando que "Colombia viene creciendo, evolucionando", aunque no fue ajeno a lo sucedido recientemente ya que aunque "en la última fecha no fue lo que esperábamos, pero lo importante es que lleguemos a la competición de la mejor manera".

Para continuar, Falcao García se enfocó en expresar cómo debe estar la Selección para encarar el Mundial 2026, donde comparte el grupo K con Uzbekistán, República Democrática del Congo y la poderosa Portugal. "En un campeonato como este te tienes que levantar con el pie derecho, si es lo contrario; estás afuera. Esperemos que de acá al final de temporada y que cuando estén juntos lleguen bien física y futbolísticamente, y que seguramente la selección, como en la Copa América, va a estar ilusionada por hacer una excelente presentación", agregó.

James Rodríguez y Falcao García celebran un gol, cuando compartían en la Selección Colombia AFP

El 'Tigre', además, se enfocó en que lo grupal y el buen ambiente en la interna será importante: "la experiencia en este tipo de competiciones lo que más me marcó y más marca la diferencia es cuando un equipo está fuerte, unido, que todos los jugadores van a un mismo objetivo. Puedes estar en un buen nivel, pero si el colectivo está fuerte eso potencia las individualidades y hará que la Selección sea fuerte de vencer, y que en momento difíciles se mantenga y salga a flote esto, para conseguir lo que necesita".



Por último, Falcao García sabe del potencial que tiene nuestra Selección Colombia, especialmente con Luis Díaz, figura del Bayern Múnich. "Ojalá, tenemos jugadores muy buenos y me parece que tenemos que fortalecernos un poco, creer y que todo se puede lograr", cerró en su charla exclusiva con Gol Caracol y Blu Radio.

Publicidad

Cabe recordar que, el más reciente partido del delantero samario con la camiseta de la 'tricolor', fue el 28 de marzo de 2023, en la victoria 2-1 sobre Japón, en una gira asiática del combinado dirigido por Néstor Lorenzo.