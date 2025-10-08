"3-0 le ganará Colombia a México", periodista de 'Blu Radio' armó polémica en programa

La Selección Colombia continúa afinando su puesta a punto con miras a la Copa del Mundo de 2026, certamen que se disputará en Norteamérica y que promete ser uno de los más exigentes de la historia. En ese contexto, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará un exigente duelo amistoso frente a México, una de las selecciones anfitrionas del torneo.

El compromiso está programado para este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas, escenario que lucirá un lleno total. La pelota rodará a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana) y el partido podrá verse a través de la señal de Gol Caracol y Ditu. Será una gran oportunidad para ver nuevamente en acción a figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jefferson Lerma, quienes buscarán seguir consolidando el proyecto del técnico argentino al frente del combinado nacional.

José Buscalia mostró su favoritismo por Colombia

La Selección Colombia cierra las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Venezuela. AFP

Publicidad

El reconocido periodista argentino Juan José Buscalia, quien actualmente hace parte del equipo deportivo de ‘Blu Radio’, fue uno de los protagonistas del programa ‘Punto Final’ de 'Fox Sports', en el que se debatió sobre la actualidad de distintas selecciones sudamericanas y, por supuesto, sobre el esperado enfrentamiento entre Colombia y México.

Durante la charla, Buscalia no dudó en mostrar su inclinación por el conjunto ‘cafetero’ cuando el panel fue consultado sobre el posible marcador del encuentro. Con la seguridad que lo caracteriza, el comunicador lanzó un pronóstico contundente: “Colombia va a ganar 3-0”, dijo entre risas, generando sorpresa entre sus compañeros.

Publicidad

Acto seguido, el periodista explicó su argumento: “Colombia juega las Eliminatorias Conmebol, no partidos amistosos como México. Estos muchachos enfrentan a Argentina, Ecuador, Uruguay... es otra cosa”, afirmó, destacando el alto nivel competitivo que afronta la Selección Colombia en Sudamérica.

EL CASO JAMES RODRÍGUEZ. 🤔🇨🇴 ¿Por qué el capitán de la Selección Colombia es un jugador con sus clubes y otro distinto con los 'Cafeteros'? #PuntoFinal pic.twitter.com/5oVSee9COp — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 8, 2025

Mientras tanto, uno de los panelistas recordó que México llega al duelo con la motivación de haber conquistado la Copa Oro y la Concacaf Nations League, pero Buscalia insistió en que la intensidad y la calidad de los rivales sudamericanos marcan una diferencia importante a favor de los dirigidos por Lorenzo.



La superioridad de Colombia sobre México

El historial reciente también respalda el optimismo del periodista argentino. En la última década, la ‘tricolor’ ha mantenido una clara superioridad sobre México, registrando triunfos con marcadores de 2-0 y 3-2 en dos ocasiones.

El último triunfo del ‘tri’ sobre Colombia se remonta al 7 de octubre de 2010, cuando se impuso 1-0 gracias a un tanto de Elías Hernández. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambos seleccionados han favorecido ampliamente al conjunto cafetero, con un balance de tres victorias y un empate para los colombianos.