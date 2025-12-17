Con golazo, Richard Ríos lideró clasificación a cuartos de final del Benfica en Copa de Portugal

El Benfica de José Mourinho se clasificó este miércoles 17 de diciembre para los cuartos de final de la Copa de Portugal, tras vencer a domicilio por 0-2 al Farense, y se medirá en la próxima ronda al vencedor el duelo entre el Porto y el Famalicao de este jueves. Richard Ríos marcó uno de los goles.

Precisamente, el colombiano Richard Ríos abrió la lata con un gran gol de volea a los once minutos, y el argentino Nicolás Otamendi pudo aumentar la ventaja a la media hora con un penalti que detuvo el meta sueco Jakob Tannader tras una gran estirada.

Richard Ríos festeja un nuevo gol con Benfica, esta vez en la Copa de Portugal. X de @SLBenfica

Una mínima ventaja que no era suficiente para los de José Mourinho, que subieron el nivel tras el descanso en el Estádio de São Luís de Faro y consiguieron el tanto de la tranquilidad antes de la hora de partido, por obra del croata Franjo Ivanovic.



Con el tiempo cumplido, en el minuto 96, el Farense pudo acortar distancias, pero un tanto del uruguayo Franco Romero fue anulado a instancias del VAR por falta previa.



Reviva el gol de Richard Ríos HOY en la Copa de Portugal:

¡GOL DE RICHARD RÍOS EN LA #CopaPortugalxWIN! El colombiano remató de buena manera y pone el 1-0 de Benfica ante Farence en los octavos de final. 🇨🇴🔴🏆🇵🇹 pic.twitter.com/kDQS8x9BM5 — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

¿Cómo le fue a Richard Ríos en el partido?

Además de anotar uno de los goles de los 'encarnados', desde los números el desempeño de Ríos Montoya fue muy bueno. El portal de estadísticas 'Sofascore' lo puntuó con 7.9 sobre 10, eligiendo como el jugador del partido, el 'MVP'. Tuvo 73 toques de balón, tres disparos en el partido, uno de ellos a portería, a eso adicionarle una precisión en los pases del 89 por ciento (47 de 53).