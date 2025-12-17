Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con golazo, Richard Ríos lideró clasificación a cuartos de final del Benfica en Copa de Portugal

Con golazo, Richard Ríos lideró clasificación a cuartos de final del Benfica en Copa de Portugal

Richard Ríos marcó uno de los goles con que Benfica superó este miércoles a Farense en la Copa de Argentina. Espera por el vencedor del duelo entre Porto y Famalicao.

Por: EFE
Actualizado: 17 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos festeja su gol con compañeros del Benfica en la Copa de Portugal.
Richard Ríos festeja su gol con compañeros del Benfica en la Copa de Portugal.
