A Luis Díaz le costó elegir al mejor jugador en la historia de Colombia: dio tres nombres

Luis Díaz sigue haciendo historia y dejando el nombre de Colombia en lo más alto. El pasado domingo 27 de abril, se consagró campeón de la Premier League , consiguiendo el único título local que le faltaba con Liverpool . Recordemos que ya había ganado la Copa de la Liga, FA Cup y Community Shield. Ahora, los objetivos están depositados en consagrarse en un torneo a nivel internacional.

Por ahora, el guajiro disfruta del cierre de la temporada y lo vive con tranquilidad. Así se le vio en una entrevista con 'ESPN', donde estuvo junto a Alexis Mac Allister, compañero en los 'reds' y con quien tiene una linda amistad. Allí, les preguntaron por el mejor futbolista en sus respectivos países y quien respondió de entrada fue el mediocampista argentino, eligiendo a dos jugadores.

"Yo creo que Lionel Messi. Crecí, viéndolo, entonces, sin duda, para mí, es el mejor de la historia. Ahora, la gente que vivió a Diego Armando Maradona un poco más en vivo, ellos guardan un cariño especial por él y piensan que fue el mejor, por lo tanto, es una decisión complicada", sentenció. Y llegó el turno para Luis Díaz, quien no se la jugó por uno solo, sino que dio tres nombres.

Luis Díaz y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

"En Colombia, para mí, hay varios. Pero los que me han tocado vivir, serían Falcao García, James Rodríguez y Carlos 'el Pibe' Valderrama. Quizá a este último, no lo vi mucho, pero sé lo que hizo, así que me quedo con esos tres", puntualizó el delantero 'cafetero'. Por último, donde no hubo dudas y hasta hizo una pequeña broma, fue cuando le preguntaron por el mejor del continente.

"¿De Sudamérica? No hay chance, soy yo (risas), mentiras. Para mí, es Lionel Messi, por lo que ha generado, ha hecho y logró. Además, era una inspiración para mí, de chico", expresó Luis Díaz en dicha charla. Esa respuesta generó la aprobación de Alexis Mac Allister, quien comparte camerino con 'la Pulga', en las convocatorias a la Selección Argentina, ya que son dos de los habituales.