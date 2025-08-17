"Franco Mastantuono apuró su salida de River para llegar a Real Madrid; está muy verde"

El fútbol argentino continúa siendo una cantera inagotable de talentos que despiertan el interés de los principales clubes de Europa. En esta ocasión, el protagonista es Franco Mastantuono, mediapunta de 18 años que acaba de dar el salto a uno de los equipos más importantes del mundo: el Real Madrid. Con su fichaje, tasado en una cifra cercana a los 45 millones de euros, el joven futbolista se convierte en una de las apuestas de futuro más ambiciosas del conjunto español.

Mastantuono se formó en las divisiones menores de River Plate, donde rápidamente llamó la atención por su técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar en el último tercio de la cancha. Su debut con el primer equipo fue recibido con gran expectativa por parte de los hinchas ‘millonarios’, que veían en él a un futbolista con condiciones diferentes, capaz de marcar una época en el club. Sin embargo, su paso al fútbol europeo se dio mucho antes de lo que muchos imaginaban, lo que ha generado debate en Argentina.

¿Qué dicen en Argentina sobre la salida de Mastantuono de River?

Franco Mastantuono con River Plate - Foto: AFP

Publicidad

La transferencia de Mastantuono a Madrid no pasó desapercibida en la prensa deportiva argentina. En un reciente programa de 'ESPN', transmitido en su canal de YouTube, se abrió un intenso debate sobre si la decisión fue acertada o precipitada.

El periodista Hernán Pereyra fue uno de los más críticos con la marcha del juvenil, señalando que el jugador se adelantó en su decisión de dejar River Plate y que aún le faltaba madurez futbolística. Según su visión, el atacante todavía no estaba listo para afrontar la presión y exigencia de un club como el Real Madrid, en donde la competencia por un lugar en la plantilla es feroz.

Publicidad

“Apuró su salida de River para llegar a Europa. No estaba listo, está muy verde (...) ¿qué dejó Mastantuono en River? Dos cosas, un golazo a Boca en un tiro libre y 50 millones de dólares. Después, muy poco”, dijo inicialmente Hernán Pereyra.

En esa misma línea, Pereyra subrayó que “le importa mucho más el Real Madrid que River” y puso en duda que ya esté preparado para brillar en la élite del fútbol europeo. “No está listo para el Real Madrid. Ojalá que haga una carrera estupenda, fenomenal, pero que no le hayan traicionado sus sentimientos y que vaya a fracasar en el conjunto merengue. Condiciones tiene, pero que llega antes de lo pensado y que apuró su salida, sin lugar a dudas”, sentenció.

Fracaso total del Real Madrid por enésima vez, ahora con Mastantuono pic.twitter.com/y7U3Q4qEqs — 𝐌adridista 𝐄stanislao 💯🤍 (@R3615Madrid) August 16, 2025

¿Cuándo juega Real Madrid?

El fichaje de Mastantuono se da justo en el inicio de la temporada de LaLiga, lo que alimenta la expectativa de los aficionados por verlo con la camiseta blanca. Los dirigidos por Xabi Alonso tendrán su debut en la competición local frente a Osasuna, partido programado para este martes 19 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro iniciará a las 2:00 p. m. (hora colombiana), en lo que será la primera oportunidad de la afición merengue de ver en acción a sus nuevos refuerzos.