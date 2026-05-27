Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Bucaramanga ya tiene nuevo entrenador; confirmado el reemplazo de Leonel Álvarez

Atlético Bucaramanga ya tiene nuevo entrenador; confirmado el reemplazo de Leonel Álvarez

Eliminado de Copa Sudamericana y sin clasificar a playoffs de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Bucaramanga busca recomponer su camino y eligió a su técnico.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
Comparta en:
Atlético Bucaramanga confirmó a su nuevo entrenador para la Liga BetPlay II-2026
Atlético Bucaramanga confirmó a su nuevo entrenador para la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga ya tiene nuevo director técnico para afrontar el segundo semestre de la temporada 2026. El conjunto ‘leopardo’ anunció oficialmente la llegada del uruguayo, Pablo Peirano, quien asumirá el cargo tras la salida de Leonel Álvarez de la institución santandereana.

Peirano llega con la misión de reencaminar al equipo y devolverle protagonismo en el fútbol colombiano, luego de un periodo de altibajos deportivos que derivó en la salida de Leonel Álvarez. El entrenador uruguayo cuenta con experiencia en el balompié colombiano y es recordado especialmente por su paso por Independiente Santa Fe, donde logró consolidar una idea de juego competitiva y buenos resultados en distintos tramos de su proceso.

Yeison Guzmán América de Cali
Gol Caracol

América remontó y el Pascual fue una caldera; 2-1 al Bucaramanga y a grupos de Copa Sudamericana

La dirigencia del Bucaramanga espera que la llegada de Peirano aporte estabilidad deportiva y fortalezca un proyecto que todavía mantiene altas expectativas de cara al futuro inmediato. El técnico tendrá ahora el reto de reorganizar el equipo y potenciar una plantilla que buscará ser protagonista tanto en la Liga como en los demás torneos del segundo semestre.

Además del anuncio del nuevo entrenador, el club también confirmó movimientos en la plantilla profesional. Uno de ellos fue la salida del lateral Israel Alba, quien no continuará vistiendo la camiseta ‘auriverde’.

Publicidad

Israel Alba dejó Atlético Bucaramanga

A través de un comunicado oficial, Atlético Bucaramanga informó que la salida de Israel Alba se dio de mutuo acuerdo entre ambas partes.

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Israel Alba no continuará en la institución. Esta decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes”, expresó el club.

Publicidad

Asimismo, la institución agradeció el profesionalismo y compromiso del futbolista durante su etapa en el equipo santandereano.

Fabián Sambueza Bucaramanga
Fabián Sambueza celebra gol con el Bucaramanga - Foto:
Bucaramanga Oficial

El club le agradece a Israel Alba por su compromiso durante el tiempo en el que vistió la camiseta Leoparda y le desea muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, añadió el comunicado.

Con estos movimientos, Atlético Bucaramanga continúa trabajando en la planificación de su proyecto deportivo, buscando reforzar la plantilla y consolidar un equipo competitivo bajo el mando de Pablo Peirano para afrontar los retos del segundo semestre de 2026.

Leonel Álvarez en uno de los partidos del Bucaramanga.
Fútbol Colombiano

Al DT Leonel Álvarez todos lo dan fuera del Bucaramanga; falta el comunicado oficial

Luciano Pons en acción de juego en Bucaramanga vs. Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

Explotó Luciano Pons ante pregunta en Bucaramanga; "nos matamos en la cancha"

Acción de juego entre Bucaramanga y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

El partido entre Bucaramanga y Santa Fe terminó en polémica, se dio hasta amago de bronca

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Atlético Bucaramanga

Leonel Álvarez

Pablo Peirano

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad