Atlético Bucaramanga ya tiene nuevo entrenador; confirmado el reemplazo de Leonel Álvarez

Atlético Bucaramanga ya tiene nuevo director técnico para afrontar el segundo semestre de la temporada 2026. El conjunto ‘leopardo’ anunció oficialmente la llegada del uruguayo, Pablo Peirano, quien asumirá el cargo tras la salida de Leonel Álvarez de la institución santandereana.

Peirano llega con la misión de reencaminar al equipo y devolverle protagonismo en el fútbol colombiano, luego de un periodo de altibajos deportivos que derivó en la salida de Leonel Álvarez. El entrenador uruguayo cuenta con experiencia en el balompié colombiano y es recordado especialmente por su paso por Independiente Santa Fe, donde logró consolidar una idea de juego competitiva y buenos resultados en distintos tramos de su proceso.

La dirigencia del Bucaramanga espera que la llegada de Peirano aporte estabilidad deportiva y fortalezca un proyecto que todavía mantiene altas expectativas de cara al futuro inmediato. El técnico tendrá ahora el reto de reorganizar el equipo y potenciar una plantilla que buscará ser protagonista tanto en la Liga como en los demás torneos del segundo semestre.

Además del anuncio del nuevo entrenador, el club también confirmó movimientos en la plantilla profesional. Uno de ellos fue la salida del lateral Israel Alba, quien no continuará vistiendo la camiseta ‘auriverde’.



“Hoy inicia una nueva historia para volver a Rugir” - 𝑃𝑎𝑏𝑙𝑜 𝑃𝑒𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜 🇺🇾🧉🐆 pic.twitter.com/42NG1tD8zs — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) May 27, 2026

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Israel Alba dejó Atlético Bucaramanga

A través de un comunicado oficial, Atlético Bucaramanga informó que la salida de Israel Alba se dio de mutuo acuerdo entre ambas partes.

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Israel Alba no continuará en la institución. Esta decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes”, expresó el club.

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Asimismo, la institución agradeció el profesionalismo y compromiso del futbolista durante su etapa en el equipo santandereano.

Fabián Sambueza celebra gol con el Bucaramanga - Foto: Bucaramanga Oficial

“El club le agradece a Israel Alba por su compromiso durante el tiempo en el que vistió la camiseta Leoparda y le desea muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, añadió el comunicado.

Con estos movimientos, Atlético Bucaramanga continúa trabajando en la planificación de su proyecto deportivo, buscando reforzar la plantilla y consolidar un equipo competitivo bajo el mando de Pablo Peirano para afrontar los retos del segundo semestre de 2026.