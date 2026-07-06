A Luis Javier Suárez no le agobia el gol; "hay que pensar en lo colectivo; sueño con clasificar"

Luis Javier Suárez está listo para el reto de enfrentar a Suiza. El delantero de la Selección Colombia compareció este lunes ante los medios de comunicación y allí generó sus sensaciones de lo que será el compromiso por los octavos de final del Mundial 2026. Duelo que podrán ver EN VIVO por Gol Caracol, en Ditu y en este portal.

El samario habló de cómo está el plantel de cara a este importante partido de la cita orbital, aseguró que el cuadro 'helvético' es un rival al que hay que tenerlo mucho respeto. Además, tuvo palabras para Jhon Córdoba, quien no podrá estar en el juego por lesión. Suárez Charris confía en un triunfo de la 'tricolor'.

"Creo que mañana (martes) sueño con la clasificación, más allá de lo individual, hay que pensar en lo colectivo; nos jugamos mucho, es lo principal. En el partido contra Ghana me encontré muy bien, creo que, a lo mejor fue un partido más vistoso a nivel personal, sigo la misma línea y a lo mejor se ha hecho algo diferente, sino que fue algo más vistoso", dijo en primera instancia el atacante de 28 años.

A continuación, Luis Javier fue consultado por los kilómetros que ha recorrido la Selección Colombia en la Copa del Mundo, ya que ha tenido enfrentar compromisos en las tres sedes de la cita orbital: México, Estados Unidos, y ahora, Canadá.



"En la parte física estamos bien, es obvio que se nota el tema de tantos viajes, tanta movedera de aquí para allá y de allá para acá. Sabíamos a lo que enfrentábamos, hicimos un trabajo mental, más allá del físico, desgasta; estamos preparados para lo que viene", añadió.

Luis Javier Suárez y 'Cucho' Hernández en el entrenamiento de la Selección Colombia. FCF.

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Más declaraciones de Luis Javier Suárez:

- La lesión de Jhon Córdoba

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"Todos estamos tristes, no sólo nosotros, sino toda Colombia, porque un compañero tan importante como lo es Jhon (Córdoba), después de prepararse tanto tiempo para esta cita, las cosas del destino, Dios lo ha decidido así; estamos jodidos con eso, pero creo que es otro argumento más que debemos tener en cuenta para el partido de mañana (martes), que es darle una alegría".

- Ver los estadios llenos de amarillo...

"Es una locura. Es gratificante sentirte tan arropado por toda tu gente, cada partido, cada llegada en autobús; nos sentimos como en casa. Los que llevamos mucho tiempo fuera e ir a un partido, y sentirte tan arropado, eso significa muchísimo para nosotros".

- El rival, Suiza:

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"Sabemos como somos nosotros los colombianos, en ese sentido de que tendemos a relajarnos cuando no vemos un gran nombre adelante, hablo de la gente, porque nosotros dentro sabemos que Suiza es un grandísimo rival, que le debemos todo el respeto, un proceso de varios años, jugadores de talla mundial; no va a ser nada fácil. Hacer nuestro partido, aprovecharnos de las debilidades que ellos tienen y contrarrestar las virtudes de ellos".

- ¿Qué tanto agobia no haber marcado?

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"Agobia cero, lo importante es ayudar al equipo. Obviamente, estamos creando ocasiones de gol, yo siempre lo he dicho como delantero: 'cuando no creas ocasiones de gol, preocúpate', pero las estamos creando".