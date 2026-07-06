"En Selección Colombia buscamos que ni los aplausos te suban, ni los momentos críticos te bajen"

Ya la Selección Colombia se encuentra en la cuenta regresiva para el partido frente a su similar de Suiza, de los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y este lunes tres jugadores atendieron las preguntas de los periodistas en el campo de entrenamiento en Vancouver. Uno de ellos fue Yerry Mina, quien no ha sumado minutos, pero que tiene experiencia internacional y es uno de los hombres más representativos del plantel.

"Todos los días se aprende, nosotros somos receptivos en estas ocasiones, estamos mirando los pequeños detalles que marcan la diferencia. Sabemos que hicimos una excelente fase de grupos, el partido pasado hicimos un gran juego y ahora nos encontramos con una gran selección, enfocarnos en lo que hicimos y bien y tratar de mejorar lo que no hicimos también", dijo inicialmente el caucano.

Desde lo emocional, ¿cómo se está manejando el grupo?

"Eso es importante, manejar este tipo de situaciones. Nosotros tratamos de mantener un nivel de calma, que ni los aplausos te suban, ni los momentos críticos te bajen, tratamos de mantenernos en un nivel para no desestabilizarnos y obviamente estamos unidos, motivar a nuestros compañeros y estar en familia, eso es lo que hace la diferencia".

Selección Colombia en entrenamiento. AFP.

Por su experiencia en los Mundiales, ¿qué les diría a sus compañeros antes de un juego tan importante como el de Suiza?

"Siempre intentar inyectar esa felicidad y compromiso, a cada uno de ellos, enfocarnos, sabemos lo que queremos, todos estamos comprometidos, y eso es lo importante. Por ahí, cuando vemos a alguno decaído, tratamos de subirle el ánimo".



¿Qué piensa de Suiza, el rival que viene?

"Yo creo que vienen a ganarnos, nosotros estamos tranquilos, trabajando en cada detalle, y tratamos de ir partido a partido, enfocados, corrigiendo los errores y fortaleciendo nuestras fortalezas".

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¿Qué dijo Yerry Mina del reencuentro con José Pékerman?

"Para mí, se lo he manifestado siempre, es un honor compartir con él, comunicarme, y la verdad vivo siempre agradecido por lo que ha hecho en mi vida, siempre es de felicidad encontrarme con él y que siga aportando detalles a mi vida", dijo Mina sobre la sensación de verse con Pékerman, antiguo entrenador del seleccionado colombiano.