En la Selección Colombia respetan a Suiza; "no hay favoritos; cualquiera puede ganarle a cualquiera"

La Selección Colombia ya dejó atrás el triunfo sobre Ghana y se enfoca en uno de los retos más importantes del Mundial 2026. Este martes 7 de julio, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza en Vancouver, Canadá, por los octavos de final, con el objetivo de asegurar un lugar en la siguiente fase del torneo.

En la previa del compromiso, Jáminton Campaz atendió a los medios de comunicación y aseguró que el plantel es consciente de la exigencia que representará el duelo. "Va a ser un partido intenso y habrá que trabajarlo muchísimo. Sabemos la importancia de esta instancia. Estamos preparados y esperamos quedarnos con la victoria", afirmó el atacante, quien destacó que el grupo mantiene la concentración en un encuentro que puede marcar el rumbo de la selección en la Copa del Mundo.

Jaminton Campaz, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026 AFP

El futbolista también se refirió a la manera en la que Colombia buscará hacer daño a la defensa suiza. "Con paciencia, debemos jugar de un lado al otro, buscar los espacios, ser profundos y aprovechar las oportunidades que tengamos para marcar", explicó Campaz, convencido de que la circulación del balón y la efectividad serán claves para superar a un rival que también llega con méritos a esta fase.



Para el jugador, el Mundial ha demostrado que no existen rivales sencillos. "En este Mundial no hay favoritos; cualquiera puede ganarle a cualquiera. Todo es muy competitivo y trabajamos cada día para estar a la altura. Estamos felices por lo que hemos logrado hasta ahora y esperamos seguir por este camino, porque todos queremos levantar la copa", comentó.

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Campaz también habló del respaldo que ha recibido Colombia en las tribunas durante el certamen. "Yo digo que es un virus hermoso. Es algo que nos motiva aún más. La afición es el jugador número 12, porque alienta durante todo el partido. Qué bueno que la Fiebre Amarilla esté por aquí", manifestó. Además, añadió: "Se te eriza la piel al ver el banderazo. Es muy bonito sentir el apoyo de toda la gente que vino desde Colombia. Así se vive el fútbol. Esa alegría nos impulsa y es muy positiva para nosotros. Estamos aquí para seguir dándoles alegrías".

Finalmente, el atacante tuvo palabras para Jhon Córdoba, quien no estará disponible por la lesión que sufrió contra los africanos. "Jhon Córdoba es un jugador que nos aporta muchísimo. Ahora le tocó descansar, y aquí estamos nosotros para respaldarlo", concluyó.