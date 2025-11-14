“Harold Santiago Mosquera ya tiene arreglo con Millonarios”, pese a aún estar en Santa Fe

Harold Santiago Mosquera, atacante de 30 años de edad, podría dar un particular salto en su carrera al pasar de Independiente Santa Fe a Millonarios, máximo rival del conjunto albirrojo.

El oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca, empezó su trasegar por el profesionalismo en el cuadro ‘embajador’, en el que estuvo entre 2016 y 2018, para luego pasar por el FC Dallas de Estados Unidos, Pachuca de México, Deportivo Cali y OFI Creta de Grecia.

Sin embargo, en 2024 recaló en Santa Fe y ahora, cuando está alcanzando su máximo nivel, optaría por regresar a la escuadra azul, con la particularidad de que con los ‘Leones’ ganó la Liga Betplay 2025-I y que por ello podría jugar la Copa Libertadores de 2026.

Sin embargo, Eduardo Méndez, presidente de los ‘cardenales’, manifestó recientemente que su club no está en capacidad de competir con la oferta económica que le hicieron al jugador y que por ello no lo puede retener.

Y aunque se especulaba con que el futbolista podría ir al América de Cali, finalmente se supo que su destino sería Millonarios, elenco que el próximo año tendrá participación internacional en Copa Sudamericana.



“Harold Santiago Mosquera ya tiene arreglo con Millonarios”

La versión fue emitida el 14 de noviembre de 2025 en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, por el periodista Javier Hernández Bonnet, que manifestó:

“El futuro de Harold Santiago Mosquera, jugador de Independiente Santa Fe, todo el mundo lo está vinculando con América de Cali, pero yo tengo de la misma fuente que me dio la información de Carlos Darwin Quintero [a Millonarios] que él ya tiene un arreglo con Millonarios, antes que con América de Cali”.

Y agregó, que Norberto Peluffo, integrante del directorio deportivo del cuadro azul, aseguro haber tenido contactos con el futbolista.

“Peluffo dice que ya conversó con él y el muchacho dice que está pasando por un buen momento. Hubo conversaciones privadas que no estamos autorizados a promulgar… Peluffo lo lidió en Millonarios, él creció ahí”, reveló el comentarista.

Y cerró apuntando que el América de Cali, elenco con el que Mosquera era relacionado, no ha hecho propuestas por el delantero: “Me aseguran que Tulio Gómez ni siquiera hizo oferta”.

Por ahora, Mosquera deberá afrontar los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, en los que su equipo quedó en el grupo B junto a Tolima, Bucaramanga y Fortaleza.