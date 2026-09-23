¿A qué hora juega EN VIVO HOY POR TV, Colombia vs. Corea del Norte, por el Mundial femenino Sub-20?

Este miércoles 23 de septiembre, la Selección Colombia femenina Sub-20 enfrentará a Corea del Norte, por una de las semifinales del Mundial 2026, que actualmente se está disputando en territorio polaco.

Cabe destacar que las 'nuestras' vienen de dejar en el camino a Nigeria, en los cuartos de final.

¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO HOY el duelo entre la Selección Colombia femenina sub-20 vs. Corea del Norte?

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Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 11:30 a.m. (hora colombiana); corresponde a las semifinales del certamen mundialista.



La Selección Colombia femenina busca instalarse en la final del Mundial Sub-20 en Polonia. Foto: Getty Imágenes

El juego tendrá transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, www.colcaracol.com y DITU.

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¡El camino hasta la semifinal!

La Selección Colombia femenina Sub-20 comenzó su participación en el grupo E con una victoria 3-1 sobre Costa Rica. El estreno, sin embargo, tuvo un comienzo complicado para las 'cafeteras', pues Luisa Agudelo protagonizó un desafortunado episodio al intentar salir por el balón. La pelota picó y terminó superándola, antes de ingresar a su propia portería.

La reacción del conjunto colombiano no tardó en llegar. Con el paso de los minutos, el poderío ofensivo de la 'tricolor' se hizo presente y permitió que el equipo remontara el marcador gracias a tres goles. Así, Colombia consiguió sus primeros tres puntos en territorio polaco.

Para la segunda fecha de la fase de grupos, el combinado nacional se midió con Portugal en un partido mucho más cerrado. Las dos selecciones terminaron repartiendo puntos tras un empate 0-0, en un compromiso en el que las portuguesas no lograron generar daño, aunque tampoco permitieron que Colombia encontrara el camino hacia la victoria.

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La última presentación en el grupo E fue ante Corea del Norte, encuentro en el que las colombianas sufrieron una dura derrota por 3-0. El cuadro asiático sentenció el resultado en los minutos finales, período en el que convirtió dos de sus goles mediante lanzamientos desde el punto penal.

La Selección Colombia clasificó a semifinales del Mundial femenino Sub-20 Twitter de Conmebol

Con estos resultados, Colombia cerró la fase de grupos con cuatro puntos, ubicándose por detrás de Corea del Norte, que consiguió nueve unidades de nueve posibles, y de Portugal, que terminó por delante de las 'cafeteras' gracias a una mejor diferencia de gol. Pese a ello, el seleccionado nacional logró instalarse en los octavos de final al avanzar como uno de los mejores terceros.

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Ya en octavos de final, las dirigidas por Carlos Paniagua se impusieron por 1-0 frente a Polonia, con un agónico tanto sobre los últimos minutos del juego, que tuvo un desvió en la defensa del cuadro europeo, que quedó eliminado ante su gente y en su estadio.

Esto, le aseguró la clasificación a los cuartos de final a Colombia, que, con una anotación en el tiempo adicional, por medio de Valerin Loboa selló el 01 final en los últimos segundos del encuentro, para ahora instalarse en las semifinales del certamen mundialista.