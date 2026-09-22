"Estamos preocupados con Juan Fernando Quintero, es posible que no esté para el próximo partido"

Juan Fernando Quintero prendió las 'alarmas' en Independiente Medellín luego de salir lesionado en el triunfo 2-1 de su equipo sobre Jaguares de Córdoba, en partido que le dio cierre a la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

El talentoso número '8' del 'poderoso de la montaña' pidió el cambio a la altura del minuto 38 del juego disputado en el Atanasio Girardot, este martes 22 de septiembre, tras sentir una molestia en el muslo de su pierna izquierda. Inmediatamente, Quintero Paniagua salió del terreno de juego y en su lugar ingresó Yony González.

Lo cierto es que luego del encuentro en tierras antioqueñas, Luis Amaranto Perea, director técnico del Medellín, habló del exRiver Plate y de cómo está su estado en lo físico tras marcharse con molestias. El timonel puso en duda la presencia de 'Juanfer' para el siguiente partido del rojo paisa que será frente al Junior, en el Romelio Martínez, el sábado 26 de septiembre.

Juan Fernando Quintero, volante del Medellín. Foto: Colprensa

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"Con relación a 'Juanfer' (Quintero) no nos queremos adelantar. Sí estamos preocupados, pero esperemos que sea el susto. Es posible que no lo tengamos para el próximo partido, pero ya uno ya no sabe. Porque con Fabra (Frank) también, parece que en su momento, estaba para dos o tres meses, y está evolucionando bastante bien. Así que esperemos que no sea tanto y que 'Juanfer' pronto pueda estar con nosotros", dijo Amaranto Perea en su charla con los medios de comunicación.



Por lo tanto, ahora habrá que esperar un parte médico oficial del Medellín para conocer el alcance de la lesión del mundialista con la Selección Colombia y su tiempo de baja.

Otras declaraciones de Luis Amaranto Perea:

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- Balance del partido:

"Era importante ganar, habíamos hablado con los muchachos que era momento de darle una alegría a la gente; nos hubiese gustado ganar por más goles. Porque como lo dije en la previa, está muy ajustada la clasificación. Muy contento por el esfuerzo, los jugadores que entraron, cuando hicimos los cambios, creo que se notó".

¿Cómo va el Medellín en la Liga BetPlay II-2026?

El 'poderoso de la montaña' es tercero en la clasificación general con 19 puntos, luego de nueve partidos disputados.