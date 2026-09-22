Las grandes gestas de la Selección Colombia femenina; la Sub-20 confía en acrecentar la historia

El fútbol femenino le ha dado innumerables alegrías al país en sus distintas categorías. La valentía, la disciplina, y el empeño, han sido esas cualidades que han tenido los planteles para llegar a la gloria. Pasando desde la Sub-17 hasta la absoluta, y en dichos combinados, han estado grandes figuras que dejaron una huella imborrable. Incluso, en la Selección Colombia Femenina Sub-20, que busca un cupo en la final del Mundial de Polonia 2026, varias de las estelares de hoy en día, estuvieron en esas gestas del pasado.

Y es que futbolistas como Luisa Agudelo, quien ha defendido el arco de la 'tricolor' en la cita orbital en tierras polacas, tiene su nombre escrito en los libros de historia del balompié femenino colombiano. Ahora, ella y toda la camada liderada desde el banco técnico por Carlos Paniagua, esperan anexar otra página más a ese ejemplar.

A raíz de que se viene un nuevo compromiso importante para las 'nuestras' en la categoría Sub-20, que será una semifinal de una Copa del Mundo frente a Corea del Norte, este miércoles 23 de septiembre, en Gol Caracol le hacemos un repaso de cuáles han sido esas grandes gestas de la Selección Colombia femenina a lo largo de la historia.

Leicy Santos, Linda Caicedo, Carolina Arias y Jorelyn Carabalí fueron convocadas por la Selección Colombia femenina para la She Believes Cup AFP

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Campeonas de la Liga de Naciones de la Conmebol (2026)

El combinado de mayores se consagró en la primera edición de este certamen que otorgó cupos al Mundial de Brasil 2027. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia culminaron, además, invictas del torneo, logrando un total de 20 puntos (seis victorias y dos empates) en ocho compromisos disputados. Igualmente, dejó buenos números en la ofensiva al marcar 16 goles.

En este plantel estuvieron 'cracks' como Linda Caicedo, Manuela Vanegas, Leicy Santos, Katherine Tapia, Manuela Pavi y Mayra Ramírez por mencionar algunas.

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Hasta la fecha, esta ha sido la proeza estelar de las féminas en todas sus categorías.

Igualmente, la Selección Colombia femenina de mayores ha sido subcampeona en la Copa América en cuatro ocasiones. A su vez, avanzó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cuarto lugar de la Selección Colombia Sub-20 en Alemania 2010

Una camada inolvidable de figuras como Yoreli Rincón, Daniela Montoya, Daniela y Natalia Ariza, Natalia Gaitán y Liana Salazar lideraron a la 'amarilla' hacia el cuarto lugar de dicho Mundial en tierras 'teutonas', sorprendiendo a propios y extraños.

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Esta selección estuvo dirigida por Ricardo Rozo, disputando seis partidos, ganando dos juegos, empatando uno y perdiendo tres. Anotó siete goles y recibió seis.

Igualmente, esta generación sentó las bases para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país.

Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010 Getty Images

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Finalistas en Mundial Sub-17 de la India:

Bajo la dirección de Carlos Paniagua, las juveniles alcanzaron la gran final de la Copa del Mundo, luego de dejar en el camino a potencias de primer nivel. Aunque cayeron 1-0 frente a España en el partido definitivo, esta hazaña cambió la historia y percepción del balompié femenino en nuestro país.

En este combinado Sub-20 estuvo Luisa Agudelo y Juana Ortegón, actulmente integrantes de la Sub-20 que buscan hacer historia en Polonia 2026.