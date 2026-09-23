Partidos EN VIVO HOY 23 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero muestra grandes duelos en el balompié internacional. La Selección Colombia se enfrenta a Corea del Norte por un cupo en la gran final del Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Además, de actividad en la Liga BetPlay II-2026 y buenos partidos en la Champions League femenina.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Colombia y Corea del Norte se enfrentan en semifinales del Mundial Femenino Sub-20. Fotos: Getty Imágenes

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Partidos EN VIVO HOY, lunes 23 de septiembre del 2026:

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