Partidos EN VIVO HOY 23 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero muestra grandes duelos en el balompié internacional. La Selección Colombia se enfrenta a Corea del Norte por un cupo en la gran final del Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Además, de actividad en la Liga BetPlay II-2026 y buenos partidos en la Champions League femenina.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, lunes 23 de septiembre del 2026:
|Equipos
|Horario
|Liga/Competición
|Canales de Transmisión
|Italia vs. España
|8:00 a.m.
Mundial Femenino Sub-20
|Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaral.com
|Corea del Norte vs. Colombia
|11:30 a.m.
|Mundial Femenino Sub-20
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaral.com
OH Leuven Women vs. AS Roma Femenino
11:45 a.m.
Champions League Femenina
Disney+ Premium
Servette Chênois vs. Olympique de Lyonnais Femenino
11:45 a.m.
Champions League Femenina
Disney+ Premium, ESPN
FC Barcelona Femenino vs. Paris FC
2:00 pm
Champions League Femenina
Disney+ Premium
Chelsea Femenino vs. Austria Wien Frauen
2:00 p.m.
Champions League Femenina
Disney+ Premium, ESPN
América de Cali vs. Águilas Doradas
|7:30 p.m.
Liga Betplay
Win