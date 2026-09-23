Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 23 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 23 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 23 de septiembre, con acción de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia enfrenta a Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 2026
La Selección Colombia enfrenta a Nigeria, por los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 2026
Federación Colombiana de Fútbol

Este miércoles, el calendario futbolero muestra grandes duelos en el balompié internacional. La Selección Colombia se enfrenta a Corea del Norte por un cupo en la gran final del Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Además, de actividad en la Liga BetPlay II-2026 y buenos partidos en la Champions League femenina.

Últimas noticias

Jurgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania, hasta 2030.
Gol Caracol

A Jurgen Klopp se le acabó la espera; así será su debut en el banquillo de la Selección de Alemania

Kylian Mbappé con Francia
Gol Caracol

Kylian Mbappé sorprendió con reveladora declaración; estuvo cerca de histórico club inglés

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Colombia y Corea del Norte se enfrentan en semifinales del Mundial Femenino Sub-20.
Colombia y Corea del Norte se enfrentan en semifinales del Mundial Femenino Sub-20.
Fotos: Getty Imágenes

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, lunes 23 de septiembre del 2026:

Equipos Horario Liga/Competición Canales de Transmisión
Italia vs. España8:00 a.m.
Mundial Femenino Sub-20		Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaral.com
Corea del Norte vs. Colombia11:30 a.m.Mundial Femenino Sub-20Gol Caracol, Ditu y www.golcaral.com

OH Leuven Women vs. AS Roma Femenino

11:45 a.m.

Champions League Femenina

Disney+ Premium

Servette Chênois vs. Olympique de Lyonnais Femenino

11:45 a.m.

Champions League Femenina

Disney+ Premium, ESPN

FC Barcelona Femenino vs. Paris FC

2:00 pm

Champions League Femenina

Disney+ Premium


Chelsea Femenino vs. Austria Wien Frauen
2:00 p.m.
Champions League Femenina
Disney+ Premium, ESPN

América de Cali vs. Águilas Doradas		7:30 p.m.
Liga Betplay
Win

Relacionados

Mundial femenino Sub-20

Selección Colombia femenina Sub-20

Champions League

Liga BetPlay

Partidos hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad