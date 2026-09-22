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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 0-1 Deportivo Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 0-1 Deportivo Cali

Este martes, el estadio Nemesio Camacho El Campín fue testigo del duelo entre Santa Fe y Deportivo Cali, válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Santa Fe vs. Deportivo Cali en acción de juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe vs. Deportivo Cali en acción de juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 tuvo acción este martes 22 de septiembre con dos compromisos. Uno que le dio la conclusión a la undécima fecha, y otro, que le dio apertura a la doce. ¡Toda una jornada para no perderse! Así las cosas, los equipos que se enfrentaron este día fueron Medellín y Jaguares, y Santa Fe frente al Deportivo Cali.

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¿Cómo se presentó el partido en el Nemesio Camacho El Campín?

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'Leones' y 'azucareros' fueron los equipos encargados de darle la apertura a la decimosegunda jornada del presente campeonato en nuestro país, siendo un partido en el que los dueños de casa dominaron las acciones, hicieron el gasto en el campo de juego, tuvieron las mejores posibilidades para abrir el marcador, pero se encontraron con un Alejandro Rodríguez monumental bajo los tres palos.

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Además de encontrarse con el 'muro' de Rodríguez, los dirigidos por Pablo Repetto no estuvieron finos en el último cuarto de cancha. Hugo Rodallega generó las acciones más claras del rojo capitalino.

Mientras que Deportivo Cali, esperó, aguantó y liquidó en las pocas ocasiones que generó frente al pórtico custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo. Los de Rafael Dudamel tuvieron dos remates al arco y uno de ellos culminó en el fondo de la red. Eduard Bello fue el autor del gol, al minuto 38, para los visitantes.

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Con el paso del reloj, por más que Santa Fe lo intentó, no encontró el camino para vulnerar a Rodríguez, quien reemplazó en el pórtico a Pedro Gallese, convocado por la Selección de Perú a la fecha FIFA de septiembre y octubre. Y si fuera poco se quedó con diez hombres sobre el final por la expulsión de Daniel Torres.

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Igualmente, Cali manejó los instantes finales del duelo y se adjudicó tres puntos valiosos en condición de visitante.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 0-1 Cali:

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPts
1América de Cali106312161521
2Millonarios11542158719
3Medellín96121711619
4Atlético Nacional8602178918
5Deportivo Cali10532158718
6Bucaramanga9450148617
7Tolima105231311217
8Santa Fe104421611516
9Llaneros104241312114
10Once Caldas103341312112
11Águilas Doradas82511212011
12Internacional Palmira112541317-411
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Deportivo Pereira8143611-57
19Jaguares91441016-67
20Junior81341214-26
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