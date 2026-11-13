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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia vs. Chile en partido de preparación y dónde ver EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Colombia vs. Chile en partido de preparación y dónde ver EN VIVO por TV

La Selección Colombia vuelve este viernes a la acción enfrentando a Chile en el estadio Pascual Guerrero. ¡Agéndese HOY y no se pierda este juego por Gol Caracol y Ditu!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Jhon Arias, el nuevo '10' de la Selección Colombia.
Jhon Arias, el nuevo '10' de la Selección Colombia.
AFP

La Selección Colombia vuelve a la acción este viernes 13 de noviembre para medirse contra Chile, en un duelo preparatorio correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, escenario que recibirá al combinado patrio en una nueva prueba clave para consolidar el proceso de renovación y afianzar la idea futbolística del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo de cara a los próximos retos oficiales.

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Y como es costumbre, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol para que se programe y no se lo pierda.

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Más allá de lo deportivo, el encuentro en la 'Sucursal del Cielo' estará marcado por la solidaridad. Todo lo recaudado en taquilla será donado para apoyar a las familias damnificadas tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto.

La Selección Colombia se enfrenta este viernes a Chile en partido de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta este viernes a Chile en partido de preparación.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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"Venimos a dar un mensaje de unidad a Cali. Sabemos que la reconstrucción demora mucho tiempo y es necesario que sigamos siendo solidarios con la gente que sufre. Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido. Que la selección le genere una alegría a esta ciudad tan importante", dijo Lorenzo en su intervención con los medios de comunicación.

A qué hora juega HOY Colombia vs. Chile en partido de preparación y dónde ver EN VIVO por TV

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  • Día: viernes 13 de noviembre.
  • Jornada: fecha FIFA de noviembre.
  • Hora: 7:00 de la noche.
  • Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colombia).
  • Transmisión por TV: Señal principal de Gol Caracol, Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Igualmente, en este portal encontrará un minuto a minuto, las mejores jugadas, golazos, polémicas y más. Además de la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende.

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