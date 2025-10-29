A qué hora juega HOY Colombia vs Japón en el Mundial femenino Sub-17; hora y TV del partido

La Selección Colombia femenina Sub-17 tiene un día clave este miércoles 29 de octubre cuando se enfrente a Japón en los octavos de final del Mundial de la categoría de mujeres que se juega por estos días en Marruecos.

Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua vienen de una buena fase de grupos, en la que ganaron dos partidos y perdieron solamente uno, pasando como segundas del grupo E, solo superadas por España, que hizo puntaje perfecto y es una potencia del balompié de mujeres.



Fecha: miércoles 29 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Academia Mohammed VI (Rabat, Marruecos)

Transmisión: Caracol HD2, Ditu, www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol

El partido entre Colombia y Japón será un buen reto para la ‘tricolor’ dirigida por Carlos Paniagua, quien ya sabe lo que es enfrentarse a un rival asiático en este Mundial femenino Sub-17, ya que aunque no fue un duelo fácil en la fase de grupos venció 1-0 a Corea del Sur en la última fecha y con eso aseguró su presencia en los octavos de final.

Del lado de los nipones también ya saben lo que es el nivel sudamericano, ya que se midieron a Paraguay en la jornada 3 del grupo F y no pasaron del empate 1-1, que al final le dio el primer lugar a las asiáticas, pero solo por diferencia de gol, ya que ambos combinados cerrando la primera ronda con 7 puntos.

La Selección Colombia femenina Sub-17 quiere seguir siendo protagonista en el Mundial y por eso su primera prueba será Japón, pensando en clasificar a los cuartos de final, donde ya espera Corea del Norte, que goleó 6-1 a Marruecos el martes y ya espera o por la ‘tricolor’ o por Japón.

Cabe recordar que el camino del equipo del DT Carlos Paniagua comenzó con un duro debut en el que cayeron 4-0 a manos de España, per rápidamente pasaron la página y golearon 3-0 a Costa de Marfil en la segunda fecha. Luego, para cerrar la fase de grupos derrotaron 1-0 a Corea del Sur y con eso cerraron en el segundo puesto, con 6 puntos y 0 en la diferencia de gol, a pesar de la abultada caída contra las europeas.

La figura de la Selección Colombia femenina Sub-17 viene siendo London Crawford, que ya marcó en dos oportunidades: una frente a Costa de Marfil y el del triunfo sobre Corea del Sur, siendo una pieza importante del combinado patrio.