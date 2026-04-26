A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina, en el Sudamericano

Hoy es el día del debut de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano de la categoría, que para este 2026, se lleva a cabo en Paraguay. Las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentarán a Argentina, en juego correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

Hay que precisar que la 'tricolor' tuvo descanso en la primera fecha, pero en el caso de la 'albiceleste' derrotó 2-0 a las anfitrionas, la 'albirroja', y en dicho compromiso mostró buen fútbol sobre el campo de juego.

Voces de los protagonistas

La Selección Colombia femenina Sub-17 debuta este domingo en el Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

A imponer condiciones y no dejar que Argentina haga su juego, ese es el mensaje que le transmitió Paniagua a sus dirigidas en la antesala de este duelo.



"Argentina es un rival que mostró muy buenas maneras ante el anfitrión Paraguay, un equipo intenso en su juego. Lo principal es controlarlas e intentar que Colombia ponga condiciones con la pelota, y esperemos que nuestras jugadoras tomen buenas decisiones en el juego", expresó de entrada el DT de la 'amarilla' Sub-17 en declaraciones con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Y a continuación habló de las virtudes de la Selección Colombia femenina para que será el debut en el Sudamericano Sub-17. "Este es un equipo que tiene jugadoras que han debutado en la Liga femenina de Colombia, que eso es muy importante cuando vienen a estos torneos. Es un equipo ordenado, equilibrado, que realiza transiciones fuertes defensa-ataque; esto va a ser clave para el partido contra Argentina".



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina y en el Sudamericano

Así las cosas, la 'tricolor' juvenil debuta HOY en el certamen de la Conmebol frente a la 'albiceleste', en compromiso del Grupo A que tiene como horario de inicio para nuestro país de las 3:00 de la tarde, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol HD2, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Este partido se iba a disputar en el estadio CARFEM, en Ynapé, pero luego hubo cambio de escenario, siendo el Defensores del Chaco, el elegido.

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