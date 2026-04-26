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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina, en el Sudamericano

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Argentina, en el Sudamericano

La Selección Colombia femenina Sub-17 debuta HOY en el Sudamericano frente a Argentina. ¡El partido EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com; no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-17 hace su debut en el Sudamericano.
La Selección Colombia femenina Sub-17 hace su debut en el Sudamericano.
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