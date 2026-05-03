Partidos EN VIVO HOY 3 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

|Celta vs. Elche
|7:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Fortuna Sittard vs. Feyenoord
|7:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Bournemouth vs. Crystal Palace
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Lille vs. Le Havre AC
|8:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Sassuolo vs. AC Milan
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 3
|F.C. San Pauli vs. Mainz 05
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Leicester Femenino vs. Chelsea Femenino
|8:30 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|9:15 a.m. - La Liga EASports - Disney+ Premium, ESPN 2
|FC Barcelona Femenino vs. Bayern Munich Femenino
|9:30 a.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN 5
|Manchester United vs. Liverpool
|9:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 3
|AZ Alkmaar vs. Twente
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Strasbourg Alsace vs. Toulouse
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|París FC vs. Stade Brestois
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Auxerre vs. Angers
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Borussia M'gladbach vs. Borussia Dortmund
|10:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Juventus vs. Hellas Verona
|11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
|11:30 a.m. - Primera División Argentina - Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Real Betis vs. Real Oviedo
|11:30 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports, Amazon Prime Video
|Santa Fe Femenino vs. Millonarios Femenino
|12:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Señal Colombia
|Freiburg vs. VfL Wolfsburg
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Fortaleza Femenino vs. Inter Bogotá Femenino
|12:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTubeWin
|Aston Villa vs. Tottenham
|1:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Inter de Milán vs. Parma
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Olympique Lyonnais vs. Rennes
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Racing Avellaneda vs. CA Huracán
|2:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Espanyol vs. Real Madrid
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports DGO, DSports, Amazon Prime Video
|Belgrano vs. Sarmiento
|2:00 p.m. - Copa Argentina - Fanatiz
|New York City vs. DC United
|2:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors
|2:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Rosario Central vs. Tigre
|2:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Orsomarso Femenino vs. Internacional FC Palmira Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Perú vs. Venezuela
|3:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-17 - DGO
|América de Cali Femenino vs. Deportivo Cali Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Brasil vs. Ecuador
|3:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-17 - DGO
|Santa Fe vs. Internacional de Bogotá
|3:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
| Deportes Tolima vs. Deportivo Cali
|3:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Medellín vs. Águilas Doradas
|3:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Alianza vs. Millonarios
|3:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Fortaleza vs. Bucaramanga
|3:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|River Plate vs. Atlético Tucumán
|4:30 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz, Disney+ Premium
|Austin FC vs. St. Louis City SC
|4:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Junior vs. Deportivo Pasto
|5:45 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|América de Cali vs. Deportivo Pereira
|5:45 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Chile vs. Argentina
|6:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-17 - DGO
|Paraguay vs. Colombia
|6:00 p.m. Sudamericano Femenino Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com