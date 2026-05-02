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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano

Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano

La Selección Colombia femenina Sub-17 se juega este domingo sus opciones de avanzar a la ronda final del Sudamericano frente a Paraguay. EN VIVO el partido por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 2 de may, 2026
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La Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-17 2026, en Paraguay.
La Selección Colombia femenina Sub-17 juega este jueves contra Bolivia en el Sudamericano.
Foto: Conmebol

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