Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano

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La Selección Colombia femenina Sub-17 tiene este domingo uno de los retos más importantes en lo que va del Sudamericano 2026; el de avanzar a la siguiente ronda del certamen de la Conmebol. Al frente, tendrá a Paraguay, combinado anfitrión, que a su vez se juega sus cartas de seguir en carrera; en partido que corresponde a la quinta jornada del Grupo A.
Por supuesto que este partido lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, en Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
El triunfo 3-0 sobre Bolivia en la fecha pasada, les permitió a las dirigidas por Carlos Paniagua tomar un impulso en la zona, puesto que llegaron a los cinco puntos, ubicándose en la tercera casilla, que da acceso a la etapa final del Sudamericano femenino Sub-17. Chile y Argentina, con siete enteros, comparten el liderato del grupo.
Antes del duelo contra la 'verde', la 'tricolor' juvenil había sumado dos empates: 1-1 frente a Argentina y un 0-0 contra Chile; yendo de menos a más en el campeonato que se disputa en tierras paraguayas. Recordemos que este torneo otorga cupos al Mundial de la categoría a disputarse este año en Marruecos.
Por el lado de Paraguay, la 'albirroja' suma tres puntos y la única vía que le queda para seguir en la competencia es un triunfo sobre las colombianas.
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