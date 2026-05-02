Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano

La Selección Colombia femenina Sub-17 tiene este domingo uno de los retos más importantes en lo que va del Sudamericano 2026; el de avanzar a la siguiente ronda del certamen de la Conmebol. Al frente, tendrá a Paraguay, combinado anfitrión, que a su vez se juega sus cartas de seguir en carrera; en partido que corresponde a la quinta jornada del Grupo A.

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El triunfo 3-0 sobre Bolivia en la fecha pasada, les permitió a las dirigidas por Carlos Paniagua tomar un impulso en la zona, puesto que llegaron a los cinco puntos, ubicándose en la tercera casilla, que da acceso a la etapa final del Sudamericano femenino Sub-17. Chile y Argentina, con siete enteros, comparten el liderato del grupo.

Antes del duelo contra la 'verde', la 'tricolor' juvenil había sumado dos empates: 1-1 frente a Argentina y un 0-0 contra Chile; yendo de menos a más en el campeonato que se disputa en tierras paraguayas. Recordemos que este torneo otorga cupos al Mundial de la categoría a disputarse este año en Marruecos.



Por el lado de Paraguay, la 'albirroja' suma tres puntos y la única vía que le queda para seguir en la competencia es un triunfo sobre las colombianas.

La Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano en Paraguay. Conmebol

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¿Cómo es el escenario de la Selección Colombia femenina Sub-17?

Una victoria sobre Paraguay este domingo, le asegura a la 'amarilla' su clasificación directa a la fase final del Sudamericano femenino Sub-17 y podría escalar posiciones en la tabla del Grupo A, dependiendo de los resultados de Chile y Argentina.



Si empata contra la 'albirroja' también le garantiza el pase a la siguiente ronda, debido a que mantendría la ventaja de dos puntos sobre Paraguay.



Si pierde contra Paraguay quedaría eliminada, ya que el combinado local lo superaría en puntos.

Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Paraguay: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Sudamericano