A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Ecuador por la Liga de Naciones

Quito será este martes el epicentro del enfrentamiento entre la Selección de Ecuador y la Selección Colombia femenina, en el marco de la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. El partido, que se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, promete ser un pulso por el liderato, con el condimento adicional de la exigente altitud.

Ambas selecciones llegan a este crucial encuentro con el impulso de la victoria en su debut. La 'tricolor', bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, demostró su poder ofensivo al golear 4-1 a Perú en Medellín, con una destacada actuación de Leicy Santos, autora de un doblete, y goles de Daniela Montoya e Ivonne Chacón. El equipo colombiano busca mantener su racha ganadora, posiblemente con la inclusión desde el inicio de Linda Caicedo, clave desde su ingreso en el juego ante las incas.

Por su parte, la Selección de Ecuador, dirigida por Eduardo Moscoso, también tuvo un inicio arrollador, superando 4-0 a Bolivia en condición de visitante. Las anotaciones de Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores no solo les dieron los tres puntos, sino que las posicionaron provisionalmente como líderes de la tabla por mejor diferencia de gol (+4), apenas un escalón por encima de Colombia (+3) y Argentina (+2).

El desafío principal para Colombia será, sin duda, la altura de Quito, un factor geográfico que el cuerpo técnico ha contemplado, manejando cargas y posibles rotaciones para evitar el desgaste físico. El técnico colombiano ha anticipado que la altura obligará a un manejo inteligente del banco de suplentes. Ecuador, acostumbrada a jugar en estas condiciones, intentará sacar ventaja de ese factor ambiental.

Este compromiso no es solo un clásico regional, sino un paso fundamental en el camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Con los dos primeros lugares de esta fase asegurando un cupo directo al Mundial, cada punto y cada gol son vitales. El antecedente más reciente, en la Copa América Femenina 2022, favorece a Colombia (victoria 2-1), pero el presente de ambas escuadras augura un partido de alta tensión.

Selección Colombia femenina venció 4-1 a Perú en la fecha 1 de la Liga de Naciones. Foto: AFP

El choque se dará entre dos equipos que han comenzado el certamen con pie derecho y que hoy luchan por la cima en un duelo donde la estrategia y la gestión física serán tan importantes como el talento individual.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Ecuador por la Liga de Naciones

El juego entre colombianas y ecuatorianas será transmitido a través de la señal principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y la app de Ditu. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otras acciones importantes del encuentro en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.