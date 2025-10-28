Síguenos en::
A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Ecuador por la Liga de Naciones

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Ecuador por la Liga de Naciones

Este martes, la selección Colombia femenina de mayores tendrá su segundo duelo en la Liga de Naciones de la Conmebol frente a Ecuador en condición de visitante. ¡Prográmese con el partido!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de oct, 2025
Selección de Ecuador vs Selección Colombia femenina
Selección de Ecuador vs Selección Colombia femenina
Fotos: X/@FCFSeleccionCol y @CONMEBOL

