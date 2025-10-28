Lionel Messi se sinceró sobre su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Lionel Messi dijo tener "todas las ganas" de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial de 2026, pero no tomará la decisión definitiva sobre su participación hasta principios de año.

El astro albiceleste, de 38 años, se pronunció sobre el tema durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con el Inter Miami hasta 2028.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", precisó Messi en la entrevista publicada este lunes.

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión", avanzó La Pulga de acuerdo con la traducción al inglés de la charla.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en el partido contra Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas AFP

"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales", agregó el argentino, en una de las pocas entrevistas que ha concedido tras su llegada a la liga norteamericana en 2023.

El pasado jueves, el Inter Miami anunció la continuidad de Messi hasta el final de la temporada de 2028 en un contrato que, de cumplirse íntegramente, lo mantendría sobre el césped hasta los 41 años.

El capitán albiceleste, máximo goleador de la pasada fase regular de la MLS con 29 goles en 28 jornadas, acaba de arrancar los playoffs con el objetivo de brindarle al Inter Miami su primer título de liga, cuya final se jugará el 6 de diciembre.



Un doblete de Messi ilumina el triunfo de Miami en arranque de playoffs

Lionel Messi, en un partido de MLS Foto: AFP

Lionel Messi celebró su renovación con el Inter Miami anotando un doblete en el triunfo 3-1 frente al Nashville este viernes, en el inicio de la primera ronda de los playoffs de la MLS.

El astro argentino, que el jueves rubricó su permanencia en Miami hasta 2028, volvió a ser el protagonista absoluto de la noche en Fort Lauderdale (vecina a Miami).

Minutos antes del duelo, Messi fue ovacionado al saltar al recibir sobre el césped su primer trofeo como Bota de Oro de la liga norteamericana (MLS), gracias a los 29 goles anotados en 28 jornadas.

Una vez que rodó el balón, el astro argentino sólo tardó 19 minutos en perforar el arco del Nashville.

La Pulga se lanzó en plancha dentro del área para cabecear a la red un milimétrico servicio de su eterno socio Luis Suárez desde la banda derecha.

Messi completó el doblete en el minuto 90+6 tras un mal despeje del arquero Joe Willis a un centro de Jordi Alba. Willis chocó después con el experimentado defensa Walker Zimmerman y Messi, que aguardaba con pillería en el área pequeña, sólo tuvo que empujar la pelota a la red.

Hace menos de una semana, el capitán albiceleste ya le había marcado tres goles a Nashville en el cierre de la fase regular.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, se encargó del segundo tanto de los locales con otro testarazo en el minuto 62, mientras que el alemán Hany Mukhtar descontó para Nashville en el 90+11.

El Inter, que persigue el primer título de liga de su historia, lidera por un global de 1-0 esta eliminatoria de primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

La escuadra de Javier Mascherano clasificará a la siguiente fase en caso de victoria en el segundo duelo, que se disputará el 1 de noviembre en la cancha del Nashville.

Un triunfo de los locales forzaría el tercer y definitivo partido, a celebrarse el 8 de noviembre de nuevo en Fort Lauderdale.