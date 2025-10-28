Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi se sinceró sobre su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Lionel Messi se sinceró sobre su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El astro argentino, que recientemente renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, se refirió a su posible participación en la cita orbital que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá con la ‘albiceleste’.

Por: AFP
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Lionel Messi, con la camiseta de la Selección de Argentina
Lionel Messi, con la camiseta de la Selección de Argentina
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad