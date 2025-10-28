A DT de Bayern Múnich lo presionan, con Luis Díaz, Kane y Olise como protagonistas

Luis Díaz ha tenido una destacada actuación con el Bayern Múnich, equipo al que llegó para la presente temporada procedente del Liverpool, que recibió cerca de 70 millones de euros por la transferencia del extremo colombiano. En su estancia con el conjunto bávaro, el futbolista de 28 años ha dejado muy buenas sensaciones y se ha convertido en una pieza importante del plantel.

En lo que va de la temporada, ‘Lucho’ ha disputado 13 partidos en todas las competiciones, con un registro de 7 goles y 4 asistencias, cifras que lo han consolidado como uno de los fijos en el esquema del entrenador belga Vincent Kompany, quien también cuenta con figuras como Harry Kane y Michael Olise en la zona ofensiva.

Luis Díaz no tiene el puesto asegurado en la titular del Bayern

Luis Díaz celebra su primer gol con Bayern Múnich en la Champions League - Foto: Bayern Múnich Oficial

Recientemente, Kompany fue consultado sobre si Kane, Díaz y Olise eran titulares indiscutibles en su once inicial. El técnico respondió con contundencia, dejando claro que, pese al buen momento de varios futbolistas, nadie tiene el puesto asegurado y que todo depende del rendimiento.

“Nadie tiene un puesto asegurado en el equipo. No me gusta ese tipo de comunicación dentro de la plantilla, y creo que los jugadores lo entienden muy bien. Cada jugador se gana sus minutos según su rendimiento. Tenemos un grupo grande, y es natural que algunos tengan más minutos que otros”, señaló inicialmente Kompany.

Y añadió: “Serge Gnabry ha tenido un buen rendimiento hasta ahora, pero luego se lesionó. En cuanto a Nicolas Jackson, tengo una opinión ligeramente diferente a la de la mayoría, pero, por supuesto, cuando un jugador marca goles, ya no hay necesidad de discutirlo. En mi opinión, ya nos ha ayudado mucho. Y Lennart Karl nos ha aportado algo mágico como joven: ligereza y capacidad goleadora. Todo eso nos beneficia. ¿Quién jugará contra el Colonia? Ya veremos mañana. Pero se nota que valoro a todos los jugadores”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Por los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich se medirá como visitante frente al Colonia. El partido está programado para este miércoles 29 de octubre a las 2:45 p. m. (hora colombiana) y será transmitido a través de Disney+.