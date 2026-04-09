A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Uruguay, EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

La Selección Colombia Sub-17 buscará sellar su pase a las semifinales del Sudamericano de la categoría ante Uruguay. Esta será la tercera actuación del combinado tricolor en la competencia que se está llevando a cabo en Paraguay.

¿Cómo llega la Selección Colombia Sub-17 al duelo contra la 'celeste'?

Los dirigidos por Fredy Hurtado se ubican en la segunda casilla del grupo A con cuatro puntos, detrás de Ecuador que comanda con siete unidades. Colombia debutó con un empate 0-0 con la 'Tri' y en segunda presentación consiguió el triunfo 1-0 sobre Chile con gol de tiro penalti de José Rafael Escorcia. La infracción se dio por una insólita falta del arquero Vicente Villegas.

La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17. X de @FCFSeleccionCol

¿Cómo llega Uruguay Sub-17 al duelo contra la 'tricolor'?

Por su parte, los 'charrúas' arriban a este encuentro con la necesidad de registrar su primera victoria. Uruguay empató 1-1 con Chile, igualó 1-1 con Paraguay y cayó 2-1 con Ecuador. Con esos resultados, se ubican terceros con apenas dos puntos.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub-17

En ese orden de ideas, dicho partido por la cuarta jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-17 que se efectúa en tierras paraguayas será HOY jueves 9 de abril, en horario de las 3:00 de la tarde, de Colombia, y siendo el estadio Carfem de Ypané, donde colombianos y uruguayos lucharán por quedarse con la victoria en el certamen continental que da cupos al Mundial de Catar.



¿Dónde ver EN VIVO por TV HOY, Colombia vs. Uruguay por el Sudamericano Sub-17?

Como es habitual, este compromiso del seleccionado juvenil de nuestro país se podrá ver EN VIVO por TV por Gol Caracol HD2, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende y no se lo pierda.



El otro partido del Grupo A del Sudamericano Sub-17

Después del compromiso entre la 'tricolor' y la 'celeste', Chile, que último en la zona con un punto, enfrentará a Paraguay, penúltimo con una unidad, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).