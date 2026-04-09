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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Uruguay, EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Uruguay, EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

Este jueves 9 de abril, la Selección Colombia tendrá su tercera presentación en el Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Paraguay. El rival a vencer será su similar de Uruguay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia Sub-17.
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