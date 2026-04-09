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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dos colombianos amargaron el debut de River Plate; 1-1 con Blooming, en Copa Sudamericana

Dos colombianos amargaron el debut de River Plate; 1-1 con Blooming, en Copa Sudamericana

Blooming tuvo como protagonistas a los colombianos Bayron Garcés, quien provocó la expulsión de Martínez Quarta, y Antony Vásquez, autor del gol del empate.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Antony Vásquez celebrando el gol con Bayron Garcés.
Antony Vásquez celebrando el gol con Bayron Garcés.
AFP.

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