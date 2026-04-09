Cómo va la tabla de goleadores y máximos asistidores del fútbol europeo; Luis Díaz cerca de Mbappé

La temporada 2025/26 en el fútbol europeo sigue dejando cifras impresionantes en el apartado ofensivo. En la lucha por los jugadores más determinantes —sumando goles y asistencias en todas las competiciones de las cinco grandes ligas— hay nombres de peso, con Harry Kane liderando y con Luis Díaz metido de lleno en la pelea, muy cerca de Kylian Mbappé.

En el primer lugar aparece Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, con un registro imponente de 54 goles + asistencias en 41 partidos. El inglés está firmando una temporada extraordinaria, siendo el eje ofensivo de su equipo y marcando diferencias tanto en Bundesliga como en Champions League. Un rendimiento que venía mostrando desde sus inicios en el Tottenham, pero que ahora se refleja más con resultados importantes.

Los jugadores con más goles y asistencias en las 5 grandes ligas. Temporada 25/26. 🥲 pic.twitter.com/vZmHt84w9F — MT2 (@madrid_total2) April 8, 2026

En la segunda posición se encuentra Michael Olise, también del Bayern Múnich, quien ha sorprendido con una campaña de alto nivel. El atacante suma 45 goles + asistencias en 41 partidos, igualando cifras con otros grandes nombres y consolidándose como uno de los jugadores más productivos del curso. Los alemanes lo compraron por 50 millones de euros al Crystal Palace y hacer parte de la sangre de nueva de Francia de cara al Mundial 2026.



El tercer lugar es para Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, quien también registra 45 goles + asistencias, pero en 37 partidos, lo que resalta aún más su eficiencia. El francés mantiene su estatus como uno de los mejores del mundo, siendo determinante en la definición. Campeón y subcampeón del mundo con Francia, tiene en la mira volver a brillar en una cita orbital.

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Muy cerca aparece Luis Díaz, en la cuarta posición, con 41 goles + asistencias en 40 partidos con el Bayern Múnich. El colombiano vive uno de los mejores momentos de su carrera luego de llegar con ciertas dudas a Alemania. La prensa considerpon una exageración los más de 70 millones de euros que pagaron al Liverpool por él. El guajiro a respondido en la cancha con mucho desequilibrio y anotando goles claves como su doblete al PSG o el más reciente al Real Madrid, en la Champions League.

Cierra el top-5 Erling Haaland, del Manchester City, con 40 goles + asistencias en 44 partidos. A pesar de estar un poco más atrás en la lista, el noruego sigue siendo un referente ofensivo y una amenaza constante para cualquier defensa. Su promedio goleador desde el RB Salzburg y Borussia Dortmund ya daban de que hablar. Si bien esta temporada no ha sido tan letal como en otras, ha logrado mantener regularidad.