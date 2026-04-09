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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo va la tabla de goleadores y máximos asistidores del fútbol europeo; Luis Díaz cerca de Mbappé

Cómo va la tabla de goleadores y máximos asistidores del fútbol europeo; Luis Díaz cerca de Mbappé

El colombiano Luis Díaz está teniendo una gran temporada con el Bayern Múnich y se codea mano a mano con su Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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