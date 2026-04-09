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Gol Caracol  / Ciclismo  / Sergio Higuita sufrió una caída y se retiró en la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

Sergio Higuita sufrió una caída y se retiró en la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

Este jueves, en la cuarta jornada de la Vuelta al País Vasco 2026, el colombiano Sergio Higuita se cayó junto al favorito Juan Ayuso y ambos abandonaron la carrera.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Sergio Higuita (XDS Astana Team).
Sergio Higuita (XDS Astana Team).
Getty Images

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