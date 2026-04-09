Sergio Higuita sufrió una caída y se retiró en la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco 2026

El español Juan Ayuso, líder del Lidl Trek y ganador de la Vuelta al País Vasco en 2025, y el colombiano Sergio Higuita (XSD Astana), han abandonado la carrera en la etapa 4 por una caída en el pelotón. El primero ya presentaba molestias físicas que le lastraron por otro percance en las primeras jornadas, por lo que había perdido sus opciones en la general.

La caída se presentó a 117 km de meta. Tanto Ayuso como Higuita no resistieron y se retiraron. "Lamentablemente, tras la caída en el pelotón, el colombiano se vio forzado a abandonar la carrera. Está bien, pero fue trasladado al hospital para revisar su codo. Actualización a continuación", fue el reporte que dio en redes sociales el XDS Astana. Cabe recordar, que, él era una de los gregarios principales de su compatriota Harold Tejada para esta competencia.

Por su parte, Ayuso pidió ayuda al coche del equipo, pero inmediatamente decidió abandonar la carrera.Ya había indicado antes del inicio que "esperaba sobrevivir" a sus problemas estomacales.

Ayuso perdió en las 3 primeras etapas sus opciones en la general, por lo que su objetivo pasó a tratar de terminar la Itzulia. El pasado miércoles perdió en Basauri más de 13 minutos, por lo que se encontraba en la clasificación en el puesto 54, a 16:21 minutos del líder francés, el joven Paul Seixas.



"Ya no me sentía muy bien en la segunda etapa, pero ayer tuve problemas estomacales. Han sido días duros, pero espero que el cuerpo se recupere. Ojalá pueda aguantar", dijo Ayuso este jueves, antes de la salida en la localidad de Galdakao.

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La edición 65 de esta carrera ha estado marcada por abandonos importantes, puesto que antes y durante la etapa 3, Mikel Landa e Isaac del Toro también se bajaron de la carrera por cuenta de dolores provocados por fuertes caídas.