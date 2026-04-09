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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar, sin rodeos; "no es un secreto que la París-Roubaix es un gran objetivo del 2026"

Tadej Pogacar, sin rodeos; "no es un secreto que la París-Roubaix es un gran objetivo del 2026"

El esloveno Tadej Pogacar tiene en la mira la París-Roubaix, puesto que completaría los cinco monumentos del ciclismo, gesta que no ocurre desde Roger de Vlaeminck en 1979.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026.
Tadej Pogacar en la Milán-San Remo 2026.
Getty Images.

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