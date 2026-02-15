El trofeo de la Copa del Mundo, en Bogotá; ¿dónde verlo y cuánto vale la entrada?

El trofeo original de la Copa Mundial llegó a Bogotá como parte del evento promocional “Trophy Tour by Coca-Cola 2026”, una iniciativa organizada junto a la FIFA. La experiencia permitirá a los asistentes ver de cerca el icónico trofeo y participar en actividades temáticas de fútbol en la capital colombiana.

¿Dónde se podrá ver el trofeo?

El evento se realizará en el centro de eventos CORFERIAS, en Bogotá D.C., los días 15 y 16 de febrero de 2026. Sin embargo, las entradas entregadas a través de la actividad promocional aplican específicamente para el 16 de febrero de 2026, organizadas por franjas horarias para controlar el aforo.

Los asistentes podrán ingresar en el horario asignado en su entrada y disfrutar de una experiencia alrededor del fútbol mundial. No obstante, el organizador aclara que el ingreso está sujeto a capacidad y que no se garantiza que todas las personas puedan tomarse una fotografía con el trofeo, ya que dependerá de la afluencia y la logística del evento.

Franjas horarias disponibles

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 1:00 p.m. – 2:00 p.m. 2:00 p.m. – 3:00 p.m. 4:00 p.m. – 5:00 p.m. 5:00 p.m. – 6:00 p.m. 6:00 p.m. – 7:00 p.m. 7:00 p.m. – 8:00 p.m. 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

¿Cuánto vale la entrada para ver el trofeo?

La buena noticia es que la entrada es gratuita. No hay costo por inscripción ni por participar en la actividad. Sin embargo, las entradas no están disponibles para compra: deben obtenerse a través de las dinámicas oficiales publicadas en la página web de Coca-Cola Colombia.



Durante la vigencia de la actividad (del 16 de enero al 14 de febrero de 2026), los interesados pueden registrarse en los horarios habilitados para intentar ganar una de las 4.981 entradas dobles disponibles. También podría haber entregas adicionales por orden de inscripción o incluso el mismo día del evento, dependiendo de la disponibilidad.

Es importante tener en cuenta que, aunque la entrada no tiene costo, los gastos de transporte, alimentación y desplazamiento corren por cuenta del asistente. Además, las entradas son personales e intransferibles, y no pueden venderse ni canjearse por dinero.



Requisitos para asistir

Para participar es necesario ser mayor de 18 años, residir en Colombia y aceptar los términos y condiciones del evento. Los menores de edad solo podrán ingresar como acompañantes de un adulto ganador, con una entrada individual asignada.