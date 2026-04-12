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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO, en Sudamericano Sub-17

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO, en Sudamericano Sub-17

Este domingo será un partido definitivo para nuestra Selección Colombia en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17, buscando clasificación a Mundial y a la siguiente ronda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de abr, 2026
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La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
La Selección Colombia enfrenta a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.
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