A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Paraguay EN VIVO, en Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia tendrá el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17, este domingo, frente a la anfitriona Paraguay, en un duelo trascendental para conocer qué equipo quedará eliminado y cuál clasificará a la siguiente ronda y buscará uno de los cupos al Mundial de la categoría.

Por eso, usted podrá disfrutar de este importante encuentro con el sello de Gol Caracol, con la mira puesta en los jugadores dirigidos por el DT Fredy Hurtado, quien por el momento tiene un saldo de una victoria, un empate y una derrota.



A qué hora juega HOY Colombia vs Paraguay, en Sudamericano Sub-17:

Fecha: domingo 12 de abril de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Ypané (Paraguay)

Transmisión: Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com

Y es que actualmente en la tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano Sub-17, la Selección Colombia está en el cuarto puesto, con 4 puntos, pero su rival este domingo, Paraguay, está de quinto, con apenas una unidad, por lo que podría eliminar a la 'tricolor'.

Cabe recordar que en este certamen internacional de Conmebol, los dos primeros de cada grupo conseguirán inmediatamente su cupo al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar, este mismo 2026, además de pasar a las semifinales del torneo que se está disputando.



Selección Colombia Sudamericano Sub-17 - Foto: Conmebol

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Mientras tanto, los terceros y cuartos de cada grupos, disputarán un play off para saber quiénes se quedarán con los otros tres cupos disponibles para ir al certamen orbital.



Así le ha ido a la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 2026

Luego de descansar en la primera fecha, la 'tricolor' dirigida por Fredy Hurtado comenzó su participación con un empate 0-0 con Ecuador, el equipo con mejor presente en el torneo Conmebol, siendo el líder del grupo A. Luego de eso, nuestro combinado patrio derrotó 1-0 a Chile, pero desafortunadamente en el más reciente encuentro perdió 0-2 con Uruguay. Por eso, será importante una victoria frente a Paraguay, para seguir luchando por el título y por el cupo al Mundial.

El encuentro entre Chile y Ecuador también se disputará a las 6:00 p.m. Por su parte, los duelos del grupo B serán ambos a las 3:00 p.m., con Brasil vs Venezuela y Argentina vs Bolivia.