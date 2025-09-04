¿A qué hora serán los partidos de la Selección Colombia en el Mundial? Programación definida

La Selección Colombia finalmente logró clasificar al Mundial de 2026 luego de una dilatada Eliminatoria Sudamericana en la que debió esperar hasta la penúltima fecha para asegurar su cupo.

De esta manera, los tricolores vuelven a una cita de este estilo luego de haberse quedado afuera de Catar 2022, lo que pone en máxima expectativa a los fanáticos que quieren volver a ver a sus jugadores en un campeonato orbital.

La buena noticia para aquellos que van a seguir el certamen desde suelo colombiano es que no tendrán que alterar sus horarios de sueño para estar pendientes de los compromisos.

Lo negativo es que varios de los cotejos se cruzarán con horarios laborales y de estudio, lo que en muchos casos complicaría ver las contiendas en directo por televisión.

Por ese motivo es importante que los hinchas organicen sus agendas con suficiente anticipación para que no se interpongan con los cotejos del seleccionado patrio.



Hora de los partidos de Selección Colombia en el Mundial 2026

Todos los compromisos de la Copa del Mundo se llevarán a cabo en horario diurno, con la ventaja de que en Colombia no será necesario madrugar o trasnochar para seguir la competencia.

Y aunque el sorteo de grupos será el 5 de diciembre al mediodía en Washington, Estados Unidos, desde ahora se puede saber en qué momento será cada contienda.

Los duelos de las 2 primeras jornadas de la primera ronda serán a la 1:00 p. m., 3:00 p. m., 5:00, p. m. 7 p. m.

Entre tanto, las fechas de cierre de la fase de grupos, así como los octavos y cuartos de final serán a la 1:00 p. m. y 3:00 p. m.

Las semifinales se programaron para las 4:00 p. m.; el tercer puesto irá las 3:00 p. m. y la final, a las 5: 00 p. m.

Las sedes de Colombia se conocerán en el sorteo, para el que se debe tener en cuenta que los equipos que compartan cuadrangular con México o Canadá deberán jugar en esos países la fase inicial. De resto, será necesario recorrer el extenso territorio estadounidense, que contará con 11 estadios.

